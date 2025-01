Trois-Pistoles va de l’avant avec son parc de planche à roulettes

Les Pistolois adeptes de planche à roulettes seront choyés. Ils pourront pratiquer leur sport sur une infrastructure toute neuve dès la fin de l’été, au plus tard. L’espace est aussi aménagé pour les pratiquants de trottinette, de BMX et de patins à roulettes.

Tel que rapporté par Info Dimanche à l’automne, un appel d’offres a été lancé le 6 novembre pour réaliser son projet. Le parc, d’une superficie de 900 mètres carrés, sera situé dans l’actuel stationnement de la piscine régionale, à proximité du centre culturel. Le parcours, construit avec une multitude de défis pour tous les adeptes des roulettes, sera entouré d'un environnement complètement revisité.

La conception du parcours favorise une évolution constante de la clientèle et permettra à un débutant d’évoluer vers les niveaux supérieurs. Une quinzaine d'utilisateurs pourront utiliser l’espace en même temps, sans négliger la sécurité de tous.

Pour mener à bien ce projet, Geneviève Renart, directrice du Service des loisirs de la Ville de Trois-Pistoles, s'est entourée d'un comité de sélection composé de six pratiquants de sports à roulettes. Ils ont participé à la conception du cahier des charges et à l'évaluation des soumissions. Le projet retenu remplit les critères de sélection. Il sera fait en béton et sera donc durable.

Le conseil municipal a confirmé l'octroi du contrat de construction à la firme Construction RD Skatepark de Saint-Germain-de-Grantham. Le montant de la soumission n’a pas encore été dévoilé, mais la Ville prévoyait un budget de 300 000 $ pour la réalisation du projet. Mentionnons que Trois-Pistoles a reçu une aide financière de 350 000 $ en juillet 2024 du programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, notamment pour la réalisation du parc.

Des événements seront organisés, cet automne, pour animer le secteur et offrir aux jeunes de la ville un lieu animé à leur image.