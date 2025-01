Agrandissement du garage municipal: Québec accorde plus de 330 000 $ à Saint-Modeste

La députée de Rivière-du-Loup–Témiscouata, Amélie Dionne, a annoncé ce jeudi 23 janvier qu’une somme de 330 750 $ a été accordée à la Municipalité de Saint-Modeste pour l’agrandissement du garage municipal.

Le projet prévoit la démolition d’une partie du bâtiment existant, l’excavation, la préparation du terrain, le compactage du sol ainsi que la construction d’une base en béton armé pour la fondation. Divers travaux d’électricité, de mécanique, de plomberie, de ventilation et d’isolation ainsi que la mise aux normes des coupe-feu seront également réalisés.

D’une superficie approximative de 160 mètres carrés, la nouvelle section du garage municipal, situé au 312, rue Principale, comprendra trois portes de garage et trois baies de stationnement, et offrira suffisamment d’espace pour loger les véhicules et équipements appartenant à la Municipalité.

«Je suis ravie que Saint-Modeste bénéficie de ce soutien financier pour moderniser son garage municipal. Ce projet prioritaire permettra d’optimiser l’espace, d’améliorer l’environnement de travail du personnel municipal, de renforcer la sécurité et d’accroître la capacité d’entreposage», a souligné la député Amélie Dionne.



De son côté, le maire de Saint-Modeste, Louis-Marie Bastille, s'est dit reconnaissant. «Cet agrandissement du garage municipal est essentiel pour répondre aux besoins croissants de notre service de la voirie et pour continuer à offrir des services de qualité à nos citoyennes et nos citoyens», a poursuivi M. Bastille.

Datant des années 1990, le bâtiment a atteint sa capacité maximale d’entreposage et doit ainsi être amélioré. Certains véhicules n’entrent pas dans le garage, de même que des équipements, ce qui empêche les employés de la voirie de travailler de manière sereine et sécuritaire. Le problème s’intensifierait en hiver, avait souligné M. Bastille à Info Dimanche en aout dernier.

Des investissements de près de 550 000 $ sont prévus pour l’agrandissement du garage municipal.