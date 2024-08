Saint-Modeste veut agrandir son garage municipal

La Municipalité de Saint-Modeste travaille, depuis la dernière année, sur son projet d’agrandissement du garage municipal. Datant des années 1990, le bâtiment a atteint sa capacité maximale d’entreposage et doit ainsi être amélioré. «C’est un besoin», a souligné le maire, Louis-Marie Bastille.

«Au fil du temps et des responsabilités qui ont été allouées aux municipalités, on a dû se doter de véhicules, d’équipements supplémentaires», explique le directeur général de Saint-Modeste, Alain Vila.

La situation est critique, selon lui. Certains véhicules n’entrent pas dans le garage, de même que des équipements, ce qui empêche les employés de la voirie de travailler de manière sereine et sécuritaire. Le problème s’intensifierait en hiver, d’après M. Bastille.

Les améliorations au bâtiment existant prévoient l’ajout de deux grandes portes de garage et d’une plus petite. «Le garage actuel est conforme. Il convient et répond aux normes. C’est seulement un manque d’espace On n’avait pas à défaire ce qui existe déjà et qui répond à nos besoins», soutient-il.

Des investissements de près de 550 000 $ sont prévus pour l’agrandissement du garage municipal. La Municipalité est présentement en attente de l’officialisation d’une subvention préautorisée de la part du gouvernement du Québec pour la réalisation de ce projet.

Aussitôt que le feu vert sera donné, un appel d’offres sera lancé. L’objectif de la Municipalité seraient de débuter les travaux dès l’automne.