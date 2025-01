Le parc éolien PPAW1 est autorisé par Québec

Québec a donné le feu vert à la construction du parc éolien Pohénégamook-Picard-Saint-Antonin, Wolastokuk (PPAW1). Ce projet comprend la mise en place de 56 éoliennes d’une puissance totale de 349,8 MW. Il sera situé à Pohénégamook, Saint-Antonin, Saint-Honoré-de-Témiscouata, sur le territoire non organisé de Picard, ainsi que sur le territoire ancestral de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk.

Le décret l’autorisant a été publié le 8 janvier dans la Gazette officielle du Québec. Selon le président de l’Alliance de l’énergie de l’Est, Michel Lagacé, il s’agit d’une excellente nouvelle en ce début d’année.

«C’est la première autorisation qu’il nous fallait. Ça permet d’enclencher le processus qui fera en sorte qu’on peut demander des permis, des certificats d’autorisation. C’est la pièce maitresse», explique le président de l’Alliance de l’énergie de l’Est, Michel Lagacé.

Le parc éolien sera réalisé en partenariat 50-50 entre l’Alliance de l’énergie de l’Est et Invenergy. Il représente des investissements d’un peu plus de 1 G$.

«C’est quand même costaud, c’est important. Ce n’est pas pour rien qu’on a souhaité mettre en place un comité de maximisation [des retombées économiques régionales]», ajoute Michel Lagacé. Un bottin de services régionaux a été développé et il comprend les trois MRC (Kamouraska, Rivière-du-Loup et Témiscouata) touchées par le projet. Les communautés membres de l’Alliance de l’Est recevront 137 M$ pendant la périoode d’exploitation du parc éolien et les communautés hôtes toucheront des paiements de 45 M$.

Des demandes de permis seront transmises sous peu afin que les travaux de déboisement puissent débuter cet hiver. Au cours de la période la plus occupée, environ 350 personnes devraient travailler sur le chantier de PPAW1. L’exploitation du parc éolien créera 23 emplois à long terme.

«L’adoption du décret vient reconnaître la contribution de ce projet à la création d'électricité propre pour la transition énergétique, en plus de mettre en lumière son acceptabilité sociale et ses bienfaits environnementaux et économiques», a affirmé Louis Robert, vice-président Développement – Énergies renouvelables chez Invenergy, par l’intermédiaire d’un communiqué de presse..

Énergie éolienne PPAW inc. doit toutefois respecter plusieurs conditions en lien avec les études d’impact sur l’environnement qui ont été menées au cours des derniers mois. Ces conditions concernent entre autres le suivi du climat sonore, le suivi de la mortalité de la faune avienne et des chauves-souris, la remise en état des superficies de milieux humides et hydriques affectés temporairement par les travaux et leur suivi et la mise en place d’un programme de remise en état et de suivi de l’habitat du poisson touché par le projet.

«Il n’y a aucune surprise, ces conditions sont celles qu’on s’attendait qui allaient se retrouver dans le décret […] Pour l’instant, on est sur les blocs de départ et on a la capacité de respecter l’échéancier pour 1er décembre 2026», complète Michel Lagacé.

Lors des audiences publiques du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, la commission d’enquête avait reconnu que le projet PPAW1 «a le potentiel de générer des retombées économiques structurantes pour la région du Bas-Saint-Laurent», alors que la région est aux prises avec un enjeu de dévitalisation. Ce projet a été retenu dans le cadre d’un appel d’offres lancé par Hydro-Québec en 2021 visant l’approvisionnement en électricité des marchés québécois provenant d’énergie renouvelable. Le contrat entre Hydro-Québec et Énergie éolienne PPAW inc. est d’une durée de 30 ans.

