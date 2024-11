Les opposants demandent à nouveau la tenue d’un BAPE

Le groupe «Le pont de la 20, ça tient pas debout» a profité d’une rencontre avec la députée de Rivière-du-Loup – Témiscouata, Amélie Dionne, pour réitérer son souhait de la tenue d’une commission d’enquête du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) concernant le projet du prolongement de l’autoroute 20. Cette rencontre était attendue depuis six mois déjà.

Les opposants ont eu l’occasion d’échanger non seulement avec la députée, mais également avec des membres du cabinet de la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault. «[C'était une] très belle discussion. Ils avaient déjà transmis l'ordre du jour, donc on s'est assuré de pouvoir répondre à leurs questions», a commenté Amélie Dionne.

«On a eu [des] réponses à certaines de nos questions, mais c'est encore une fin de non-concevoir pour ce qui est de consulter la population», a exprimé Sébastien Rioux, porte-parole pour «Le pont de la 20, ça tient pas debout».

«Ce tronçon-là, dont le pont de 6 km vers Notre-Dame-des-Neiges, font partie de la phase 2 du prolongement de l'autoroute. Donc, le BAPE et l'étude d'opportunité ont déjà été faits par le passé», a expliqué Amélie Dionne. «En 2015, on a tout simplement arrêté les travaux jusqu'à l'arrivée de Notre-Dame-des-Neiges.»

«Les résidents sont les premiers concernés, c’est eux qui devraient être consultés. Il y a des gens qui n’étaient même pas là, en 2000, lorsque les consultations ont été faites. Ils méritent d’être entendus», a ajouté de manière catégorique M. Rioux.

Décret obligé, des mises à jour environnementales seront réalisées afin de s'assurer que le futur pont, qui surplombera la rivière des Trois Pistoles, soit «bien intégré dans l'environnement». «Il y a des mécanismes aussi de consultation qui sont mis en place comme le Comité de vigilance [et de suivi environnemental]», a précisé la députée.

Amélie Dionne s'est dite consciente et à l'écoute des préoccupations des membres du groupe «Le pont de la 20, ça tient pas debout». Ils se rencontreront à nouveau dans quelques mois.

Rappelons qu’il y a plus d’une semaine, le Regroupement citoyen pour la protection du territoire Bic/St-Fabien a demandé une nouvelle analyse du BAPE pour le projet. La requête a toutefois été repoussée du revers de la main par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Plus de détails suivront dans la prochaine édition de votre journal Info Dimanche.