Une deuxième édition pour le Festival du bûcheron de Lots-Renversés

C’est du 15 au 17 août prochain que se tiendra la deuxième édition du Festival du bûcheron de Lots-Renversés, un événement unique par son originalité et son ampleur. L’événement compte à nouveau accueillir de nombreuses compétitions et exposants tous liés au domaine de la foresterie, de la coupe du bois et de son exploitation.

Le Festival se tiendra sur l’ancien terrain des loisirs de Lots-Renversés, à côté de l’église. La population est invitée à venir voir les bûcherons exercer leur métier à la fois sportif et technique, puis découvrir des nouveaux produits, outils et machineries spécialisées.

UNE GRANDE RÉUSSITE

L’an dernier, plus de 650 personnes ont participé au Festival du bûcheron à travers l'ensemble de ses activités. Les visiteurs du KRTB sont venus nombreux, mais également de la Gaspésie, de Charlevoix et de la Mecque du country québécois Saint-Tite-des-Caps. Plus de 2 000 $ ont été remis en bourses aux gagnants des diverses compétitions.

DES COMPÉTITIONS ENLEVANTES

Le Festival du bûcheron de Lots-Renversés est un moment privilégié de se retrouver amicalement et de compétitionner pour le plaisir. Scie mécaniques, sciottes, godendards, égoïne, lancer de la pitoune et chargeuse avec tracteur font partie des activités.

DES VEDETTES AU RENDEZ-VOUS

Des spectacles hauts en couleur sont prévus : le duo Dragscor et le groupe de musique 100 % québécois QuébéCool Band, le vendredi 15 août, ainsi que Jacinthes Levasseur et le Merle Marlow Band, spécialiste du country américain, le samedi 16 août. Ce dernier a remporté le prix découverte de l’année au Gala de l’ADISQ ; son chanteur, Emmanuel Hue, à participer à La Voix. Violette Caron sera également de retour pour faire danser le public, le dimanche 17 août.

Tout au long du Festival, Joël Palmer, un sculpteur réputé à la scie à chaîne, classé cinquième aux États-Unis, fera la démonstration de son savoir-faire.

DES EXPOSANTS DYNAMIQUES

Les exposants présents au Festival représentent toutes les facettes de l’industrie pour servir les entreprises spécialisées dans la fabrication d'articles destinés aux bûcherons et aux propriétaires de boisés. Ils présenteront des équipements tels que la scierie mobile, le processeur à bois de chauffage, la chargeuse à bois, les différents types de véhicules, la machinerie de granulométrie, le chipper à bois, la déchiqueteuse à plaquettes, débrousailleuses pour tracteur et vtt, de nouvelles fendeuses à bois, des produits d’emballage et d’expédition, etc.

UNE FÊTE POUR TOUTE LA FAMILLE

Des jeux gonflables seront mis à la disposition des tout-petits. Une mascotte sera sur place et une mini ferme accueillera petits et grands, le vendredi. Il sera également possible d’y découvrir de nombreux produits d’artisans locaux. Un souper hot-dog sera organisé le vendredi, et un souper sous le chapiteau le samedi.

Tous les détails concernant l’événement et la vente des billets sont disponibles sur la page Facebook du Festival du bûcheron de Lots-Renversés.