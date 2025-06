Le Bloc Québécois passe à l’action

Réunis à Ottawa pour la rentrée parlementaire, les députés du Bloc Québécois, sous la direction de leur chef Yves-François Blanchet, amorcent la nouvelle législature avec détermination. Le Bloc veut se servir pleinement de son influence pour faire avancer les dossiers qui comptent pour le Québec.

«Nous serons incontournables», a déclaré Membre de la Chambre des communes du Canada Yves-François Blanchet, en rappelant que le Bloc détient désormais la balance du pouvoir dans plusieurs comités parlementaires.

Un levier direct pour influencer les projets de loi et faire entendre la voix du Québec là où des décisions cruciales se prennent. Dès aujourd’hui, le Bloc a émis de nouveau une proposition visant à assurer la protection intégrale de la gestion de l’offre et de l’agriculture québécoise dans les traités commerciaux.

Alors que de nouvelles négociations s’annoncent et que les pressions américaines s’intensifient, il est plus que jamais crucial de soutenir notre modèle agricole, affaibli par des ententes comme le PTPGP, l’AECG et l’ACEUM.

C’est une bataille essentielle pour nos producteurs, qui ont déjà trop donné. Un rassemblement initié par le parti sur la colline parlementaire, réunissant des élus de tous partis et des agriculteurs de partout au pays, a d’ailleurs confirmé le consensus sur cet enjeu.

Cette volonté de défendre les secteurs stratégiques s’inscrit aussi dans un appel à l’équité budgétaire.

Le Bloc exige du gouvernement Carney qu’il dépose rapidement un cadre budgétaire limpide et qu’il compense le Québec, seul à appliquer une tarification carbone, alors que 800 millions de dollars ont été versés ailleurs au pays. Il est inacceptable que le Québec assume sa responsabilité pendant que la ville d’Ottawa envoie des chèques aux autres.

Le Bloc veillera aussi à ce que la centralisation économique voulue par le gouvernement fédéral ne se fasse pas aux dépens des pôles de développement québécois.

Il exigera que tout nouvel accord de libre-échange soit soumis au vote des élus, et non validé à huit clos.

Sur le plan institutionnel, le parti poursuivra ses démarches pour faire reconnaître, par

voie d’amendement constitutionnel, le droit du Québec de nommer les juges de sa propre cour supérieure.

Il remettra également de l’avant une proposition pour améliorer la pension de vieillesse dès 65 ans, afin de corriger l’injustice actuelle entre les aînés de 65 à 74 ans et ceux de 75 ans et plus.

Enfin, le Bloc Québécois veut mettre fin au serment obligatoire à la monarchie britannique. Ce symbole ne reflète ni l’histoire ni les valeurs démocratiques du Québec,

et plus de 80 % de la population n’y est pas attachée.

Durant l’année 2023-2024, Ottawa a versé 71 millions de dollars à cette institution. Par ailleurs, l’Assemblée nationale, à l’unanimité, a reconnu cette réalité et demandé la fin du lien entre l’État du Québec et la monarchie.

«Nous continuerons de défendre les priorités des Québécoises et des Québécois avec

rigueur, dans toutes les régions du Québec. Nous sommes là pour être à la hauteur de la

confiance qu’ils nous accordent», a conclu député de Rimouski–La Matapédia. Maxime Blanchette-Joncas.