C’est la fin pour le festival Témis en bière

Le festival Témis en bière aura finalement distribué son dernier «buck» de boisson houblonnée à l’été 2024. Cette grande fête de la bière et de la musique, qui a rassemblé des milliers de festivaliers au cours des dernières années, ne sera pas de retour en 2025, a confirmé le fondateur Stefan Paradis ce mercredi 30 octobre.

M. Paradis s’était donné jusqu’à la fin octobre pour trouver un organisme avec qui organiser l’événement, après que le Ballon sur glace mineur du Témiscouata, partenaire de première heure, a décidé de se retirer. Or, malgré quelques approches et discussions, aucune entente n’a pu être conclue dans les délais imposés.

«J’ai fait beaucoup d’efforts pour tenter de garder le festival en vie, mais au final, les organismes rencontrés n'étaient pas prêts à embarquer et à s’engager à trouver les bénévoles nécessaires. C’est un gros festival qui requiert beaucoup de personnes à plusieurs postes différents et ça représente un défi», a expliqué le promoteur bien connu du milieu témiscouatain.

«Certains [organismes] avaient beaucoup d’intérêt, savaient qu’ils pouvaient aller chercher un montant d’argent intéressant, mais on ne peut pas lancer un festival avec une quinzaine de personnes, sachant qu’il pourrait en manquer une soixantaine […] On ne peut pas arriver à la porte le jeudi et n’avoir personne pour vendre les bucks. Ça ne fonctionne pas.»

Il rappelle que l’organisation doit prendre plusieurs engagements auprès de partenaires. Une décision devait donc être prise, plus tôt que tard, à savoir si elle allait de l’avant avec une autre édition. «Je ne peux pas continuer en étant le seul organisateur. Actuellement, il y a trop de points d’interrogations et je ne veux pas continuer à tourner à rond», a résumé Stefan Paradis.

Malgré la déception liée à l’annonce, M. Paradis retire beaucoup de positif de l’expérience Témis en bière. Plusieurs souvenirs ont été créés lors des quatre organisations, a-t-il rappelé.

«On a commencé le festival sur une note positive et on le termine sur une note tout aussi positive, a-t-il dit. On a eu que de bons commentaires. C’est plate de voir un événement apprécié, bien chapeauté et en santé arrêter par manque de bras, mais c’est la réalité.»

Questionné à savoir si la porte demeurait ouverte pour un retour de l’événement dans le futur, Stefan Paradis a répondu à la négative. Les actifs du festival pourraient d’ailleurs être vendus au printemps prochain.