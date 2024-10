Sans partenaire, Témis en bière pourrait ne pas être de retour en 2025 

L’avenir du festival Témis en bière de Témiscouata-sur-le-Lac serait en danger. Si l’organisation ne se trouve pas un nouveau partenaire principal d’ici la fin du mois d’octobre, l’événement pourrait ne pas être de retour à l’été 2025.

L’équipe derrière cette grande fête de la bière et de la musique, l’une des plus populaires durant l’été au Témiscouata, a annoncé cette semaine que son partenaire majeur, le Ballon sur glace mineur du Témiscouata, se retirait de l’événement en raison d’un certain essoufflement de ses bénévoles.

L’organisation, présente depuis le début de l’aventure Témis en bière, a décidé de se concentrer, durant ses 10 mois d'activités, sur des événements reliés à la promotion du ballon sur glace, indique-t-on.

Cette décision, bien que compréhensible, place l’événement dans une situation délicate. «Si d’ici la fin octobre personne ne se manifeste, je devrai avec beaucoup de peine, mettre un terme au superbe festival qu’est Témis en bière», a partagé le fondateur, Stefan Paradis.

M. Paradis a du même coup lancé un appel à tous les organismes du Témiscouata. Un OSBL, «qui a un bon groupe de bénévoles», est recherché pour maintenir le festival à Témiscouata-sur-le-Lac.

Les organismes intéressés à devenir partenaire peuvent contacter le promoteur à travers les réseaux sociaux.