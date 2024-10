Une étude d’opportunité sera réalisée concernant l’élargissement de la rue Témiscouata

Près d’un an et demi après avoir ramené le projet de l’élargissement de la rue Témiscouata sur la table, la Ville de Rivière-du-Loup ira en appel d’offres pour la réalisation d’une étude d’opportunité. La firme retenue évaluera la nécessité de l’ajout de deux voies sur cette artère située à proximité de l’entreprise Premier Tech.

Cette requête a été effectuée par la députée de Rivière-du-Loup - Témiscouata, Amélie Dionne, à la Ville lors d’une rencontre en juillet dernier. «Elle demandait de façon officielle une étude d’opportunité parce que jusque-là on n’avait jamais eu de demande», a indiqué le maire Mario Bastille, à la fin de la séance du conseil du 28 octobre.

La Ville n’a pas droit à une subvention de la part du ministère des Transports et de la Mobilité durable pour la réalisation de l’étude, selon M. Bastille. «On a [donc] regardé du côté de la MRC, car on ne veut pas payer la totalité de la facture bien évidemment», a-t-il mentionné en indiquant que le parc technologique territorial présent dans ce secteur relève de la MRC de Rivière-du-Loup et de la régie intermunicipale.

La MRC s’est engagée à rembourser une somme de 150 000 $ à la Ville de Rivière-du-Loup pour l’étude d’opportunité. Un appel d’offres sera lancé dans les prochaines semaines. La Ville en profitera pour demander la réalisation d’une étude de circulation au centre-ville. Elle assumera entièrement les frais de cette deuxième commande.

Mentionnons que le projet d’élargissement est discuté depuis plus de 10 ans à Rivière-du-Loup.