Octroi de 7,5 M$ au Domaine des Trois-Pistoles

Le Domaine des Trois-Pistoles s’est vu accorder une subvention de 7,5 M$ par le gouvernement du Québec pour sa troisième phase de développement. Le projet permettra l’ajout de 17 logements sociaux et abordables pour personnes âgées dans Les Basques. Les dignitaires ont procédé à une pelletée de terre symbolique le 25 octobre.

Les travaux de cette troisième phase ont commencé en septembre et s’échelonneront jusqu’en octobre ou novembre 2025. Quatorze logements «3 et demi», deux «4 et demi» et un loft seront construits. Les nouveaux locataires pourront ensuite s’installer dès janvier 2026.

«C’est vraiment important, car ça répond à un gros besoin qu’on avait à Trois-Pistoles», soutient le maire de Trois-Pistoles, Philippe Guilbert. La construction de ces logements aidera quelque peu à pallier le manque de logement dans la région et à réduire la liste d’attente du Domaine des Trois-Pistoles.

Photo: Atelier5

Ce projet, sur la table depuis au moins sept ans, nécessite des investissements de 10,3 M$. Ainsi, la subvention du gouvernement couvre environ 73 % des couts totaux de ce nouveau développement. Près des 3,4 M$ octroyés proviennent de la Troisième Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements.

«Je sais à quel point c’est significatif pour les résidents», souligne la députée de Rivière-du-Loup - Témiscouata, Amélie Dionne. Cette phase de développement a été le premier projet abordé par les acteurs des Basques lorsqu’elle a été élue. Elle se réjouit donc de sa concrétisation, qui est le fruit d’un beau travail de concertation.

En plus de l’aide gouvernementale accordée, 13 des 17 logements construits bénéficieront du programme Supplément au loyer. Le montant additionnel de plus de 223 000 % est assumé à 90 % par la Société d'habitation du Québec et à 10 % par la Ville de Trois-Pistoles (10%). Il permettra aux locataires de ne débourser que 25 % de leurs revenus pour se loger.

La Ville a aussi accordé un crédit de taxes foncières de 35 ans au Domaine. Elle mettra aussi à la disposition de l’établissement des terrains municipaux pour la création de stationnements, au besoin.

Les codirecteurs, Harold Rioux et Denise Sénéchal, sont heureux d’être au cœur de cette phase de développement. «On est sortis de la retraite pour donner un coup de main dans ce projet, puis on est vraiment contents d’être là. On est fiers d’en être partie», confie-t-ils. Pour le couple, il s’agit d’un beau défi qui l’anime et lui donne le gout de se lever chaque matin.