L’AQRCB présente son système de consigne modernisé à Rivière-du-Loup

Une conférence organisée par l’Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB) à l’Hôtel Levesque de Rivière-du-Loup, le lundi 9 juin en début de matinée a permis de présenter à 19 acteurs régionaux un projet de consigne modernisée, basé sur la participation des citoyens, des restaurants et des municipalités.

Présidé par le vice-président des affaires corporatives, Jean-François Lefort et le vice-président des opérations Eska, Michel MacArthur, l’événement a donné place aux discussions autour du projet.

L’AQRCB est un organisme à but non lucratif, son rôle permet de rassembler divers fabricants de boissons engagés dans la collecte, la réutilisation, le recyclage et la valorisation des récipients de boissons au Québec.

«Le système de consigne touche au provincial et non au fédéral, le grand importateur de consigne d’aluminium Recycan nous aide beaucoup. Les différentes solutions qui sont offertes avec le système de consigne sont les Consignaction+, les consignes en vrac, les consignes express et à l’unité», explique Jean-François Lefort, vice-président des affaires corporatives.

UN PROJET ENVIRONNEMENTAL

Depuis 2024, ce sont 130 millions de contenants qui ont été retournés. La mise en place du projet a nécessité trois phases de réalisation. La première phase qui a eu lieu le 1er novembre 2023 a permis de faire passer la consigne des bouteilles de verre de 100 mL à 2 L de 5 à 10 cents.

Le 1er mars 2025, a eu lieu la 2e phase qui inclut la consignation des bouteilles en plastique de type les bouteilles d’eau, de jus, de lait et spiritueux.

Enfin la 3e phase est programmée pour le 1er mars 2027 avec l’objectif de consigner tous les contenants de boissons en verre ou carton multicouche.

On compte actuellement 11 Consignactions actives, notamment à Trois-Pistoles, Matane et en Gaspésie. Dans l’Est-du-Québec 26 points de retour de Consignaction sont implantés, avec l'objectif d'en mettre en place 75 à travers le Québec, y compris à Rivière-du-Loup.

Cette initiative écologique implique deux catégories de détaillants : ceux qui participent activement et les détaillants volontaires, tels que les dépanneurs et les épiceries. Il est cependant obligatoire pour tous de respecter une norme qui exige une surface commerciale de 375 mètres carrés.

«Les horaires d'ouverture de la consignation sont de 8 h à 18 h du lundi au jeudi, y compris les week-ends, avec une heure supplémentaire le jeudi et le vendredi soir. Ce qui représente un total de 72 h, supérieur à celui qui nous est imposé de 70 h», explique le vice-président des affaires corporatives, Jean-François Lefort.

Plusieurs aspects doivent être pris en compte dans le cadre du projet, y compris l'ajustement du comportement des consommateurs qui devront développer la pratique de rapporter leurs consignes directement chez les vendeurs.

«On s’attend à ce que cette pratique devienne récurrente chez 90% des usagers, c’est là que le défi repose. On veut réduire l’impact environnemental avant tout», renchérit Jean-François Lefort.

UNE COMMUNICATION PROACTIVE

Afin de toucher le plus de monde possible, plusieurs outils de communication sont déployés par l’AQRCB. Présent lors de cette conférence, le directeur des communications de la Ville de Rivière-du-Loup, Pascal Tremblay, a souhaité mettre l’accent sur l’importance de communiquer autour de ce projet sans pour autant faire de la marginalisation.

«Pouvez-vous expliquer les différents moyens de communication que vous allez mettre en place, tout en comptant les personnes un peu plus démunies qui ne peuvent pas se rendre dans des consignes proches?»

Pour répondre à ces interrogations, Jean-François Lefort, a cité les différents canaux de communication qu’ils emploient.

«On possède une boîte à outils et une FAQ. On développe également notre présence sur nos réseaux sociaux, avec notre application qui permet directement à l’utilisateur d’être remboursé via un transfert Interac après avoir rapporté sa consigne à son commerçant», ajoute-t-il.

La collaboration de tous les acteurs à chaque échelle sera importante pour pouvoir offrir un service de consigne modernisé de qualité.