Une grande distinction pour l’enseignant louperivois Mathieu Mercier 

Un enseignant en univers social de l’École secondaire de Rivière-du-Loup, Mathieu Mercier, a été nommé à titre de membre de l’Ordre de l’excellence en éducation du Québec, le 10 juin, «pour sa contribution au système éducatif du Québec». Il s’agit de la plus haute distinction gouvernementale en la matière.

C’est au cours d’une cérémonie tenue à l’agora de l’Assemblée nationale que les représentants du gouvernement du Québec lui ont décerné l’insigne de membre de ce prestigieux ordre.

Reconnu pour son site Web Monsieur Univers social, Mathieu Mercier a créé un espace rassembleur qui favorise l’insertion professionnelle des enseignantes et enseignants d’histoire. Chaque année, il atteint plus de 30 000 personnes, grâce aux vidéos, documents et ressources qu’il y partage.

Selon le Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, M. Mercier enrichit aussi le groupe Planète Univers social avec des activités pédagogiques et des cahiers gratuits. À titre de leader pédago-numérique et de répondant numérique, il soutient régulièrement plus de 120 membres du personnel enseignant.

Dans le cadre du programme de formation Les petits gestes qui comptent, réalisé avec l’Institut des troubles d’apprentissage, il a conçu six capsules pédagogiques en ligne. Toujours en mode solution, il a donné plus d’une trentaine de formations et d’ateliers dans divers milieux et animé différentes communautés de pratique.

Son projet Privés de leurs libertés et de leurs droits civils, qui vise à sensibiliser ses élèves au contexte de la Seconde Guerre mondiale, lui a aussi valu le Prix de reconnaissance en lecture décerné par le ministère de l’Éducation et l’Association des conseillères et des conseillers pédagogiques du Québec.

Pour monsieur Mercier, l’union fait la force : pas étonnant qu’on le surnomme «Monsieur Univers social»!

«Par ce prix de haute distinction, c’est toute la passion, la rigueur et l’engagement que déploie Mathieu Mercier au quotidien qui sont reconnus. Son dévouement en inspire définitivement plus d’un. Félicitations pour cet honneur amplement mérité!», a indiqué Antoine Déry, directeur général du Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup.

Mentionnons que l’enseignant a également reçu un prix Synergie «innovation», du Programme de reconnaissance du Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup en 2023 et a fait l’objet d’une capsule vidéo «Fiers de nos gens» pour son projet Privés de leurs libertés et de leurs droits civils : Un prix pour "Privés de leurs libertés et de leurs droits civils".