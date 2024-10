L’Atelier de transformation agroalimentaire des Basques fait faillite

La coopérative l’Atelier de transformation agroalimentaire des Basques (ATAB), et par le fait même sa cidrerie bas-laurentienne Pico, a déclaré faillite le 17 juillet. Selon le document de la Cour supérieure, l’ATAB a dû céder ses biens «en raison de l’absence de rentabilité de ce [...] type d’entreprise dans la région du Bas-Saint-Laurent».

Au total, l’ATAB a des dettes de 420 112,50 $ envers une trentaine d’entités. Seule la Caisse Desjardins des Basques était un créancier garanti. La coopérative lui devait 70 644,43 $, mais l’institution financière ne réclamait que 51 000 $. L’institution financière a donc mandaté Roy Métivier Roberge syndic afin de procéder à la vente des actifs grevés en sa faveur.

Le syndic a reçu une seule et unique offre de 30 000 $ pour les biens grevés de la part de la compagnie de Jean-Philippe Mainville, aussi administrateur de la coopérative de solidarité en faillite. Cette offre a été acceptée par le créancier et a donc permis de le rembourser.

Indiquons que les biens grevés en question sont des équipements de fabrication de cidre et un véhicule motorisé Ford.

La coopérative l’ATAB a été fondée en 2016 dans les Basques afin de regrouper des cueilleurs et producteurs de fruits et légumes afin de transformer leurs produits et d’en faire la mise en marché auprès d’entreprises de fermentation. Elle avait lancé, en 2022, Pico Cidre bas-laurentien pour mettre en valeur les fruiticulteurs régionaux.

Info Dimanche a tenté de rejoindre un membre du conseil d’administration de l’ATAB, sans succès.