Le gouvernement du Québec accorde plus de 350 000 $ à Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

La Municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs a obtenu la confirmation officielle, le 21 octobre, de l’octroi d’une somme de 358 400 $ par le gouvernement du Québec pour la construction de son garage municipal. Les travaux du nouveau bâtiment municipal ont débuté cet été.

En octobre 2023, la mairesse, Louise Newbury, mentionnait à Info Dimanche que sa municipalité devait être l’une des seules de la région à ne pas avoir de garage municipal. Il était donc indispensable pour les élus de remédier à la situation. «Ce nouveau bâtiment nous permettra de fournir à nos employées et employés un milieu de travail confortable et sécuritaire, tout en améliorant les possibilités d’entreposage de nos équipements et véhicules routiers», indique-t-elle.

Le nouveau bâtiment sera rattaché au centre de récupération. Il aura une superficie approximative de 100 mètres carrés et sera construit principalement en bois. Il comprendra deux portes de garage, deux baies de stationnement et une salle de toilettes. Le projet prévoit également l’aménagement d’une dalle de béton et d’une entrée extérieure, ainsi que tous les travaux d’électricité, de plomberie, de chauffage et de ventilation nécessaires.

«Ce projet, important pour Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, permettra d’entretenir et de gérer les équipements municipaux dans des conditions optimales. Le personnel pourra également profiter d’un environnement de travail plus agréable, mieux adapté à ses besoins et durable. C’est une très belle nouvelle pour toute la communauté!», a souligné Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup - Témiscouata.

Le montant accordé à la Municipalité provient du programme d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales. En 2023, la Municipalité savait déjà qu’un montant couvrirait 70 % des couts du projet, mais n’avait obtenu pas de confirmation officielle.