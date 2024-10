Des travaux d’arpentage sur la rue des Plateaux font réagir à Rivière-du-Loup

Le Carrefour 50+ du Québec a entrepris depuis une semaine sa tournée automnale des Clubs 50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Regroupés dans 14 secteurs semblables aux MRC, deux fois par année, les 138 clubs accueillent des représentants du carrefour afin de discuter des enjeux et perspectives des clubs et ...