Une nouvelle plateforme de covoiturage bas-laurentienne verra le jour

Une plateforme de mobilité durable et de covoiturage intitulée Embarque BSL est présentement en cours d’élaboration par le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent. Info Dimanche a appris que son lancement est prévu au cours de l’automne 2024.

Cette plateforme de covoiturage sera développée sous la forme d’un site web. Elle contiendra plusieurs informations sur les options de transport dans chacune des MRC du Bas-Saint-Laurent, ainsi que les covoiturages disponibles.

Plusieurs personnes sélectionnées partout sur le territoire du Bas-Saint-Laurent testeront cette nouvelle plateforme à partir de cette semaine afin de déceler les bugs informatiques pour en éliminer le plus possible avant le lancement officiel. Il est toutefois difficile de préciser la date officielle du lancement puisque des ajustements devront être apportés au cours des prochaines semaines.

«C’est vraiment pour rejoindre plusieurs villages au Bas-Saint-Laurent. Les travailleurs ou les étudiants n’ont plus besoin de rester au centre-ville et pourront covoiturer ensemble», explique le coordonnateur de la plateforme de mobilité durable Embarque BSL, William Ashley. Il relève du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent.

L’objectif principal est de réduire le nombre de voitures sur les routes en permettant aux usagers qui parcourent des trajets réguliers entre certaines municipalités de covoiturer ensemble. «Le voyage va être plus rapide pour tout le monde, si on fait ça et c’est meilleur pour l’environnement aussi», ajoute M. Ashley.

L’inscription à Embarque BSL sera gratuite et les conducteurs pourront demander une contribution aux covoitureurs pour l’essence, à l’image de ce qui existe déjà avec les entreprises comme Amigo Express.

«Il n’y a pas une solution miracle. Ce sont plusieurs solutions qui peuvent être mises sur pied en tenant compte de la réalité des régions […] Il faut amener les gens à individuellement prioriser le covoiturage. C’est une forme de transport collectif», souligne la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Amélie Dionne.

Elle ajoute que la structuration d’un système de transport collectif au Bas-Saint-Laurent se fera étape par étape, avec des initiatives comme celles-là.

Des initiatives semblables, comme Embarque Estrie et Embarque Chaudière-Appalaches ont été développées ailleurs au Québec.

La responsabilité du site web sera par la suite transférée à la Régie de transport du Bas-Saint-Laurent, constituée en janvier 2024. Plus d’opportunités de transport et de déplacement seront offertes par la suite.

Le premier objectif de la Régie consiste à financer ses opérations par une majoration de la taxe sur les carburants de 0,02 $ par litre d’essence vendu sur les territoires des sept MRC membres : Rivière-du-Loup, Témiscouata, Les Basques, Rimouski-Neigette, La Mitis, La Matanie, La Matapédia. Cette demande a été adressée au ministre des Finances, Éric Girard.