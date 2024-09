Quatre employés de Lepage Millwork honorés pour leur bravoure 

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup – Témiscouata (incluant Les Basques), a remis, le 30 aout, quatre médailles honorifiques pour saluer l’acte héroïque de quatre employés de Lepage Millwork qui ont sauvé la vie de leur collègue.

Le 14 juin dernier, un arrêt cardiaque a frappé Mario Bourgoin sur son lieu de travail. Clément Allard, Rémi Beaulieu, Carl D’Amours et Raynald Dubé ont agi avec courage pour venir en aide à leur collègue en arrêt cardiorespiratoire. Grâce à leur intervention rapide, ils ont réussi à réanimer le travailleur à deux reprises à l’aide d’un défibrillateur et à le stabiliser jusqu’à l’arrivée des paramédics.

À LIRE : «Sauvé par ses collègues»

Pour honorer ces quatre héros, une cérémonie a eu lieu le 30 août chez Lepage Millwork, en présence des familles et collègues. La députée Amélie Dionne a remis les médailles de l’Assemblée nationale en reconnaissance de leur bravoure.

Lors de cette cérémonie, elle a également salué l’engagement de l’entreprise envers la santé et la sécurité au travail. En plus de se conformer aux exigences légales, Lepage Millwork dispose de plus de quarante secouristes actifs, dont cinq premiers répondants et des pompiers. L'entreprise offre des formations annuelles et assure la mise à jour des équipements de secourisme, y compris trois défibrillateurs externes automatisés.

«Sauver une vie est un acte profondément humain et héroïque qui mérite d’être souligné. Grâce à leur sang-froid, leur intervention rapide et leur courage, ces employés ont fait preuve d'un véritable esprit de solidarité et ont sauvé la vie de leur collègue. En tant que députée, c’est à la fois un plaisir et un honneur de pouvoir reconnaître ces actes de bravoure exceptionnels», a souligné Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup - Témiscouata (incluant les Basques).

«L'esprit d'entraide et de solidarité que nous ressentons au quotidien au sein de l'entreprise est une véritable source de fierté. Ces quatre courageux collègues ont joué un rôle crucial lors de cet incident, et leurs actions ont fait une différence décisive. Leur bravoure et leur engagement démontrent toute la qualité humaine et le sens des responsabilités qui unissent nos équipes», a déclaré François-Xavier Bonneville, directeur général – Lepage Millwork.