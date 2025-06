Le Corégone vise un dialogue pacifique avec le gouvernement

Après avoir roulé des milliers de kilomètres dans l’Ouest canadien, avoir traversé l’hiver à vélo et avoir surmonté plus d’une péripétie, un cycliste amateur avait un message d’unité à transmettre le 15 juin à Rivière-du-Loup. «Au Canada, nous sommes tous capables d’être là l’un pour l’autre et c’est très beau», a partagé Daniel Doucet. Info ...