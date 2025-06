Bernard Généreux nommé au Comité permanent du patrimoine canadien

Le député fédéral de Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata, Bernard Généreux, annonce sa nomination au sein du Comité permanent du patrimoine canadien à la Chambre des communes.Cette nomination témoigne de la confiance accordée à son engagement envers la culture, les arts et la défense du patrimoine régional et national, de la part de son chef.

Il devient ainsi le seul représentant québécois du caucus conservateur à siéger à ce comité clé. Ce nouveau mandat s’ajoute harmonieusement aux deux fonctions stratégiques annoncées plus tôt cette session parlementaire : ministre associé du cabinet fantôme responsable des Langues officielles, et président du caucus conservateur du Québec.

Ces trois responsabilités se complètent et viennent enrichir les interventions du député en cette 45e législature.

«De la Côte-du-Sud aux rives du Témiscouata, des villages historiques du Bas-Saint-Laurent aux grandes institutions culturelles québécoises, notre patrimoine raconte l’histoire vivante de nos communautés. Il reflète la richesse de nos origines, l’évolution de nos territoires et la créativité qui anime encore aujourd’hui notre coin de pays», a affirmé le député M. Généreux.

«Préserver, faire connaître et transmettre ce legs commun, c’est donner aux citoyens les clés pour mieux comprendre leur région, leur identité et leur place dans un Québec et un Canada pluriels et fiers. Cette capacité de pouvoir défendre nos traditions, nos institutions culturelles et les créateurs qui font rayonner notre culture bien au-delà de nos frontières», ajoute le député M. Généreux.

Le Comité permanent du patrimoine canadien examine les politiques, les programmes et les plans de dépenses du ministère du Patrimoine canadien ainsi que ceux des sociétés d’État et organismes affiliés.

Son champ d’action est vaste : arts, culture, médias, langues officielles, inclusion, sports, jeunesse, patrimoine matériel et immatériel, diversité culturelle, éducation civique, Parcs Canada, et plus encore. Il joue un rôle déterminant dans la mise en valeur du patrimoine canadien, incluant la francophonie et les cultures autochtones.

Aux côtés de ses collègues conservateurs Jamil Jivani, Rachael Thomas et Kevin Waugh, le député Bernard Généreux entend porter une voix forte pour les régions, les communautés rurales et le patrimoine francophone du Québec.