Le Bas-Saint-Laurent, la destination des Québécois cet été

Selon les conclusions du 16e et traditionnel sondage conduit par l'Association canadienne des automobilistes (CAA). Cet été, une diminution du nombre de Québécois se rendant aux États-Unis est à prévoir. Le Bas-Saint-Laurent figure parmi les cinq destinations les plus prisées au Québec cet été, où un grand nombre de personnes se dirigeront.

Cette année, 54 % des personnes qui partiront en vacances ont choisi de rester au Québec pour l'été, parmi eux 15 % vont demeurer à la maison tandis que 39 % sillonneront les routes de la province du Québec, incluant la région Bas-Saint-Laurent.

Ce revirement de destination survient en grande partie dû à l’élection du nouveau président des États-Unis, Donald Trump récemment élu le 5 novembre 2024 selon le CAA.

Près de 45 % des répondants affirment que les tensions entre le Canada et les États-Unis influencent leur façon de planifier leurs vacances, une proportion qui grimpe à 61 % chez ceux qui prévoient voyager dans d'autres provinces canadiennes.

«Ces données annuelles viennent confirmer ce que nos conseillers en voyages voient depuis quelques mois.Le contexte actuel change passablement la donne pour les voyageurs de notre province, mais les vacances estivales demeurent un moment sacré pour bien des Québécois!» explique le vice-président Services Voyages Philippe Blain.

Cet été, Québec, incluant sa ville et ses environs, est la destination préférée des touristes, attirant 21 % des intentions de voyage.

Elle est suivie de près par la Gaspésie avec un pourcentage de 18 %, Charlevoix, les Cantons-de-l’Est et le Bas-Saint-Laurent complètent ce top 5 avec des taux variants entre 13 % et 18 % ce qui vient compléter le classement des cinq destinations les plus en vue cet été.

UNE RÉGION ATTRACTIVE

La région administrative du Bas-Saint Laurent comporte huit municipalités de comté au niveau régional comme Kamouraska, Témiscouata, Rivière-du-Loup, Les Basques, Rimouski-Neigette, La Mitis, La Matapédia et Matane.

Plusieurs facteurs contribuent à l’attractivité du KRTB, notamment ses nombreux parcs et sentiers qui sont présents dans la région. Avec une biodiversité impressionnante et de nombreux paysages, les touristes pourront pleinement découvrir la région.

Pour 41 % des personnes interrogées elles opteront pour le repos et la relaxation. Aller à la plage séduit 31% des vacanciers également, tandis que 30 % prévoient voir leurs parents ou amis.

Les activités d’aventure comme la randonnée ou encore les escapades routières attirent en moyenne 20% des amoureux de la nature et des sports d’extérieur. Enfin, 17 % souhaitent assister à un ou plusieurs événements culturels durant leurs vacances.

Un retour à la nature pour privilégier les activités pédestres et renforcer les liens familiaux sera au rendez-vous cet été 2025, de quoi permettre au Bas-Saint-Laurent de poursuivre son rayonnement.