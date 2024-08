Andréanne Lebel finaliste aux prix Judith-Jasmin et Antoine-Désilets

Photojournaliste chez Info Dimanche, Andréanne Lebel est finaliste pour deux prix prestigieux décernés par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), le Judith-Jasmin et le Antoine-Desilets. Son nom est le seul d'un hebdomadaire régional, cette année, à se retrouver aux côtés de plusieurs journalistes et photographes réputés dans la province.

Le prix Judith-Jasmin reconnait annuellement les meilleures œuvres journalistiques au Québec, tous médias confondus. Le texte «Complexe santé Rivière-du-Loup / Divulgation d'échanges entre la Ville de Rivière-du-Loup et le CISSS du Bas-Saint-Laurent» d’Andréanne Lebel, à l’emploi de l’hebdomadaire louperivois depuis près de 10 ans, a été retenu dans la catégorie «Local et régional».

Les deux autres textes finalistes sont ceux des journalistes Sébastien Houle du Nouvelliste et de Justine Mercier du Droit. Dans les autres catégories, on retrouve Isabelle Hachey (La Presse), Patrick Lagacé (La Presse) et Catherine Lalonde (Le Devoir), notamment.

Le prix Antoine-Desilets récompense les meilleures photographies de presse de l’année dans la province. La photo d’Andréanne Lebel «Louis-Jean Cormier à l'Île aux Lièvres» est présentée dans la catégorie «Arts et Culture» aux côtés de celles d’Andrej Ivanov de l’Agence France-Presse et de Jocelyn Riendeau de La Tribune. Les photographes Ivanoh Demers (Radio-Canada), François Roy (La Presse) et Martin Tremblay (La Presse) sont aussi finalistes dans d’autres catégories.

Photo: Andréanne Lebel

Mentionnons qu’Andréanne Lebel a reçu un premier prix pour cette photo aux Grands Prix des Hebdos 2024. Sa photographie avait fait sensation. «Toutes les photos sont bonnes, mais celle-ci est extraordinaire», avait-on commenté lors du gala de remise.

Sa récolte ne s’est pas terminée là puisqu’une autre première place lui a été décernée aux mêmes prix dans la catégorie «Environnement et agroalimentaire» pour son texte «Le Fleuve Saint-Laurent sous respirateur artificiel».

En 2014, le photojournaliste François Drouin, aujourd’hui directeur de l’information à Info Dimanche, avait remporté le prix Antoine-Desilets ex aequo avec Dario Ayala pour sa photo «Nuit d'horreur à L'Isle-Verte».

Selon la FPJQ, être sélectionné pour les deux prix en une année est un fait rare qui témoigne d’une très belle réussite sur le plan professionnel.

«C’est une grande fierté de voir le nom d’Info Dimanche figurer parmi les autres grands médias de la province. Faire partie des finalistes pour ces prix est un honneur que je partage avec toute notre équipe, qui fait de son mieux chaque jour pour vous informer de manière professionnelle et dévouée», a déclaré Andréanne Lebel.

Les finalistes connaitront les lauréats dans chaque catégorie lors du gala du congrès de la FPJQ à Trois-Rivières qui se tiendra le 16 novembre. Les Grands Prix Judith-Jasmin et Antoine-Desilets déterminant le meilleur texte écrit et la meilleure photographie parmi tous les finalistes seront aussi dévoilés.