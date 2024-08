Prelco estime être de bonne foi

Une soixantaine d’employés de l’usine Prelco Montréal ont fait le voyage jusqu’à Rivière-du-Loup afin de manifester devant le siège social de l’entreprise. Leur but est de se faire entendre par les hauts dirigeants de la compagnie et de régler le conflit de travail le plus tôt possible. Les travailleurs ont commencé à négocier avec leur employeur ...