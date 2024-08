Des employés de Prelco Montréal manifestent à Rivière-du-Loup

Une soixantaine d’employés de l’usine Prelco Montréal ont fait le voyage jusqu’à Rivière-du-Loup afin de manifester devant le siège social de l’entreprise. Leur but est de se faire entendre par les hauts dirigeants de la compagnie et de régler le conflit de travail le plus tôt possible.

Les travailleurs ont commencé à négocier avec leur employeur à la fin de leur convention collective le 31 janvier 2024. Selon le président du Syndicat des travailleurs et travailleuses de Prelco–CSN, Dramane Koffi, la compagnie a arrêté de leur faire des propositions en juin dernier.

Une grève de quelques heures a donc été organisée le 19 juin pour dénoncer la stagnation des négociations. Prelco Montréal a ensuite ordonné un lock-out visant les 95 employés. «Et il a fait rentrer des briseurs de grève pour pouvoir montrer sa mauvaise foi vis-à-vis de nous pour pouvoir affamer ses employés en plus», a partagé le président.

Indiquons que dans une décision du Tribunal administratif du travail rendue le 26 juillet, l’entreprise spécialisée dans la fabrication de vitrages commerciaux s’est vue ordonner de cesser le recours à deux briseurs de grève.

D’après M. Koffi, les travailleurs touchés sont sans salaire et assurance depuis sept semaines. Il est important pour eux de tenir des actions de visibilités «pour ne pas être mis aux oubliettes» par leur employeur.

Le syndicat demande, notamment, de meilleures conditions de travail et une augmentation de salaire tenant compte de l’inflation. Une soixantaine d’employés resteront à Rivière-du-Loup jusqu’à demain, le 7 aout.