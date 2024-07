«Wô, les moteurs!» sur la rue des Plateaux à Rivière-du-Loup 

Dans l’urgence de maintenir la main-d’œuvre régionale en place pour la saison sylvicole, et devant le refus du ministère des Ressources naturelles et des Forêts d’offrir le soutien financier demandé par la région, les huit MRC et le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent ont mobilisé le milieu et rassemblé une contribution de 100 ...