Développement économique Canada investit près de 7 M$ pour le tourisme au Bas-Saint-Laurent

Dans le cadre d’une tournée estivale dans la région du Bas-Saint-Laurent, la ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada (DEC), Soraya Martinez Ferrada, a annoncé des investissements de 6 943 458 $ à Québec Maritime, à la Corporation de développement de Lac-des-Aigles, à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup et à la Société Duvetnor pour le déploiement de projets touristiques.

«On croit dans la région comme un moteur de développement touristique […| Il y a des lieux magnifiques, des gens et communautés magnifiques», a souligné la ministre. Les fonds octroyés en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC permettront de soutenir les entrepreneurs et organisations dans leur offre touristique.

Une contribution de 5 680 000 $ sur une période de 4 ans a été allouée à Québec maritime qui a comme objectif de donner de la visibilité au Bas-Saint-Laurent, à la Gaspésie, à la Côte-Nord et aux Îles de la Madeleine hors du Québec.

La somme permettra de payer les salaires des employés de l’organisation, notamment. Le cout total du projet s’élève à 7 100 000 $. L’organisation estime ses retombées économiques annuelles à 1,2 M$. Au bout de ce partenariat, elle s’attend donc à avoir doublé l’investissement reçu de DEC.

Un montant de 501 720 $ a été versé à la Corporation de développement de Lac-des-Aigles pour le développement muséal de son projet de Centre d’interprétation des salmonidés et des écosystèmes estimé à 5 125 284 $. Les travaux ont déjà commencé.

L’Hôtel Universel a reçu une subvention remboursable de 400 000 $ sur un projet de 1 M$ pour la réfection de sa piscine et l’aménagement d’un espace aquatique pour enfants et d’un jacuzzi. Le projet a été réalisé en début d’année.

Les travaux ont notamment permis d’adapter l’infrastructure datant des années 1990 aux personnes à mobilité réduite, d’allonger le bassin et de l’uniformiser à quatre pieds, d’améliorer la glissade, de créer un beau visuel avec des chutes et des plantes, de refaire les salles de bain et de réduire les émanations de chlore. La nouvelle piscine est accessible depuis le mois d’avril.

De son côté, la Société Duvetnor fait présentement construire un bateau équipé d’une plateforme hydraulique en Ontario afin d’offrir un nouveau produit touristique dès l’été 2025. Une expédition tout incluse sera mise en place afin de découvrir les îles promues par l’organisation. Douze places seront disponibles à bord de l’embarcation qui pourra accoster sur toutes les rives. Le projet estimé à 734 700 $ dont 361 738 $ provient de DEC.

Les investissements totaux de ces 4 organisations s’élèvent à 13 959 984 $. D’après Mme Ferrada, ils aideront à développer la région et à y attirer d’éventuels habitants.