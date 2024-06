La pétition pour le maintien de la traverse à Rivière-du-Loup déposée à l’Assemblée nationale

Voir la galerie de photos

La députée de la circonscription Rivière-du-Loup - Témiscouata, Amélie Dionne, a déposé la pétition de près de 8 000 signatures pour le maintien de la traverse à Rivière-du-Loup ce 7 juin au matin à l’Assemblée nationale.

Le porte-parole de l’opposition officielle en matière de transports et de mobilité durable et député de Nelligan, Monsef Derraji, a applaudi ce dépôt. «Après avoir talonné, à maintes reprises, la ministre des Transports et de la Mobilité durable et avoir accueilli à deux reprises des citoyens et des élus de Rivière-du-Loup à l’Assemblée nationale, je me réjouis que le gouvernement caquiste accepte enfin de déposer la pétition citoyenne demandant le maintien du service de traversier qui relie la ville à Saint-Siméon».

Il déplore néanmoins que la députée Dionne, qui a reçu la pétition le 2 mars, ait attendu à la dernière journée de la session parlementaire pour «faire entendre sa voix et celle de ses commettants opposés au projet caquiste».

«Il reste maintenant à la CAQ à donner suite au cri du cœur des Louperivois en s’engageant à garder en place ce lien fluvial centenaire, véritable moteur économique et touristique pour la région. Nous serons vigilants et maintiendrons la pression sur le gouvernement caquiste pour qu’il en soit ainsi. Nous n’abandonnerons pas la population de Rivière-du-Loup, dans ce dossier», a-t-il conclu.

Rappelons que le 29 mai dernier, les députés de la CAQ ont refusé d'appuyer une motion présentée par le Parti libéral du Québec demandant au gouvernement de s'engager à maintenir le lien maritime au quai louperivois. Les résultats du rapport d'experts indépendants chargé d’analyser les propositions soumises par les armateurs intéressés devaient être reçus au cours des derniers jours.