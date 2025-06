Protection des plans d’eau au Témiscouata : un réseau automatisé évolutif

Le regroupement des municipalités du Témiscouata poursuit ses efforts pour protéger ses plans d’eau contre les espèces aquatiques envahissantes, comme la moule zébrée. Le réseau automatisé de stations de lavage et de débarcadères poursuit son développement avec plusieurs nouveautés visant à renforcer son efficacité.

Des nouvelles règles et des améliorations techniques sont mises en place avec la nouvelle carte annuelle «un lac résident» qui permettra à certains résidents d’accéder à un plan d’eau spécifique sans lavage préalable.

Sous condition de s’engager à ne pas utiliser leur embarcation sur d’autres lacs durant la saison. La validité de la preuve de lavage passe de 8 à 21 jours pour un séjour prolongé sur un même plan d’eau.

L’interface graphique des bornes a également été simplifiée, avec un choix de temps de lavage selon la taille de l’embarcation.

UN RÉSEAU EN PLEINE CROISSANCE

Quatre nouvelles stations de lavage s’ajouteront en 2025 à Témiscouata-sur-le-Lac – quartier Cabano, Saint-Michel-du-Squatec, Auclair et Saint-Marc-du-Lac-Long, ainsi que deux nouveaux débarcadères automatisés à Saint-Michel-du-Squatec et Lejeune.

Ces nouveaux équipements seront en période d’ajustement au courant des prochaines semaines. Ces améliorations découlent des commentaires reçus des usagers en 2024.

Les avis recueillis en 2025 serviront aussi à poursuivre l’amélioration continue du réseau. Vous êtes invités à transmettre vos suggestions à votre municipalité ou à la MRC de Témiscouata.

«Grâce à l’engagement des usagers, le réseau devient plus fluide, plus efficace, et contribue activement à la protection de nos plans d’eau. Nous les remercions sincèrement pour leur collaboration», a déclaré le maire de Dégelis et porte-parole du regroupement des municipalités de la MRC de Témiscouata, Gustave Pelletier.