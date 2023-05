Québec accorde 1,8 M$ au projet de conversion de l’église de Lac-des-Aigles

Après plus de trois ans et demi de travail, la Corporation de développement de Lac-des-Aigles a vu ses efforts être récompensés. Le financement du Centre d’interprétation des salmonidés et des écosystèmes aquatiques est finalement attaché, et ce projet évalué à 4,5 M$ verra le jour dans l’église Saint-Isidore de Lac-des-Aigles.

Le président de la Corporation de développement de Lac-des-Aigles, Serge Demers, indique que ce montant comprend la conversion de l’église, mais aussi la création d’une exposition permanente et d’un sentier d’interprétation près de la rivière des Aigles, l’organisation d’excursion sur le lac ainsi que l’aménagement de sites de camping et de chalets. L’objectif est de procéder à l’ouverture du nouveau Centre d’interprétation des salmonidés et des écosystèmes aquatiques à l’été ou à l’automne 2024.

«Les gens de Lac-des-Aigles ont compris que pour se développer et être compétitifs sur toutes les scènes, nous devons nous doter d’une infrastructure qui aura du punch. C’est pourquoi notre concept d’interprétation et d’animation sera une expérience sensorielle technologique avec réalité virtuelle et animation interactive», explique Serge Demers. Il n’y aura donc pas de poissons à l’intérieur du Centre d’interprétation, précise-t-il.

Le ministère du Tourisme du Québec a consenti une aide financière de 1,8 M$ au projet de Lac-des-Aigles ce 18 mai, qui s’ajoute au financement de 1,7 M$ annoncé en mars 2022 du Conseil du patrimoine religieux du Québec.

Le Témiscouata est la seule région du Québec à posséder sur son territoire sept espèces de salmonidés : l’omble fontaine, l’omble chevalier, la truite grise, l’ouananiche, le saumon d’Atlantique, le corégone et le corégone nain, qu’on ne retrouve qu’au Témiscouata.

«Nous, à Lac-des-Aigles, des projets de 4,5 M$, c’est très rare dans notre carrière […] On y croit beaucoup parce que le tourisme, ça va être la survie de notre petite communauté. Je pense qu’on a un projet qui peut être rassembleur», se réjouit le maire de Lac-des-Aigles, Pierre Bossé.

La Corporation de développement économique de Lac-des-Aigles a pour objectif de d’offrir un produit unique et original et d’accroitre les retombées économiques pour la communauté en privilégiant l’économie locale.

«Quand on parle de vitalité et de dynamisme de nos petites municipalités, on en a un exemple concret aujourd’hui avec cette annonce du ministère du Tourisme. Ce projet-là a un impact exceptionnel pour la Municipalité, pour toute l’industrie touristique au Bas-Saint-Laurent, mais aussi pour le Témiscouata», commente la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Amélie Dionne.

Le futur Centre d’interprétation des salmonidés et des écosystèmes aquatiques se situera au milieu de la route des Monts Notre-Dame, près du parc national du Lac-Témiscouata et de la réserve faunique Duchénier, des secteurs prisés par les amateurs de chasse et pêche. Tout juste à côté, la maison d'hôtes Domaine Carte Blanche, dans l'ancien presbytère, a ouvert ses portes la semaine dernière à Lac-des-Aigles.

«Une église, c’est un bâtiment qui est fort et qui représente le cœur d’un village. Je pense que ça a aussi eu des répercussions sur la qualité du projet […] Il vient à la fois conserver notre patrimoine culturel et bonifier l’offre touristique», complète la députée Amélie Dionne. Rappelons qu’à l’automne 2018, la fabrique de Lac-des-Aigles a fait le constat qu’elle n’avait plus les capacités financières d’entretenir le bâtiment. C’est à ce moment que la Corporation de développement économique de Lac-des-Aigles est entrée en jeu.

