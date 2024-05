Un Louperivois honoré par le classement Canada’s 100 Best 

Les juges du palmarès Canada’s 100 Best, reconnu sur la scène culinaire canadienne, sont visiblement tombés sur le charme du restaurant montréalais Mon Lapin. L’établissement, dont le Louperivois Alex Landry est copropriétaire, a de nouveau été sacrée meilleure table au pays dans le classement 2024. Qui plus est, Landry et sa conjointe Vanya Filipovic ont de plus été nommés comme étant la meilleure équipe de sommeliers au pays.

Mon Lapin s’est ainsi hissé au sommet d’une liste peu banale aux côtés de grands restaurants canadiens pour la deuxième année consécutive. Dans le classement final, il devance trois restaurants torontois et un autre de Cambridge (Ontario). Beba, la deuxième table montréalaise y être mentionnée, arrive au 8e rang.

Cette année, le Canada’s 100 Best explique son choix en louangeant autant les plats que les vins proposés par le restaurant de la rue Saint-Zotique Est. Il décrit l’établissement de la Petite Italie comme «un endroit insaisissable entre le restaurant décontracté et le restaurant pour les occasions spéciales».

Du côté des vins, Alex Landry et Vanya Filipovic ne proposent que des vins de producteurs qu’ils connaissent et/ou qu’ils ont eu la chance de visiter, ce qui semble avoir contribué à charmer les juges. On mentionne d’ailleurs que le duo a établi, au cours des dernières années, «une carte de vins dynamique et progressive, unique et intensément personnelle».

«Pour les amateurs de bons vins, rien de tel que ces courants électriques d’anticipation qui frémissent en présence d’un service des vins vraiment hors du commun […] Le plus sûr dans le service du vin chez Mon Lapin, c'est que le convive apprendra quelque chose de nouveau et, peut-être, tombera amoureux», peut-on lire dans la note publiée sur le site du palmarès.

L’an dernier, en entrevue avec Info Dimanche, Alex Landry avait souligné l’importance des efforts de tous les instants fournis par les membres de son équipe dans le succès actuel du restaurant. Il avait aussi cette volonté du groupe d’actionnaires d’offrir un restaurant de quartier où il fait bon de s’arrêter.

«On utilise beaucoup le terme ‘’fun dining’’ au lieu de ‘’fine dining’’(cuisine raffinée). C’est de la gastronomie, mais on essaie de s’amuser. C’est une cuisine ouverte où on peut voir les sourires et où on essaie de partager quelque chose, d’être dynamiques», avait décrit le restaurateur, soulignant que les produits saisonniers étaient mis en valeur avec des propositions éphémères.

La liste du Canada’s 100 Best a été composée par 150 juges - des chefs, des consommateurs avisés ainsi que des critiques culinaires - œuvrant dans toutes les régions canadiennes. Ils ont tous voté pour leurs propositions culinaires préférées au pays, selon l’expérience complète au restaurant, donc le service, le décor, la carte des vins et la qualité de la nourriture. Chaque juge devait voter pour au moins trois restaurants en dehors de sa région d'origine.