Saint-Alexandre-de-Kamouraska donne le ton à sa démarche de développement local

La Municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska a amorcé le samedi 26 avril une démarche de réflexion collective pour mettre à jour son plan de développement local. Déjà, des enjeux stratégiques tels que l'habitation, la disponibilité de terrains résidentiels, le développement du commerce de proximité ainsi que la vitalité culturelle ont été identifiés par les participants.

Tenue au complexe municipal, cette première activité a rassemblé près de 40 citoyens, de représentants d’organismes, de gens d’affaires, de membres du conseil et d'employés municipaux. Dans une atmosphère décrite comme dynamique et engagée, les participants ont été invités à réfléchir aux forces de leur milieu de vie et aux défis à relever pour soutenir une croissance active et adaptée aux besoins du territoire.

«La richesse des échanges démontre l’ambition et l’énergie de la communauté à bâtir un projet de développement aligné avec ses besoins réels et ses aspirations», a souligné la municipalité par voie de communiqué.

DEUXIÈME ATELIER

La démarche se poursuivra avec un deuxième atelier qui se tiendra le samedi 24 mai 2025 à 9 h, au complexe municipal. La Municipalité invite toute la population à poursuivre cette réflexion collective pour imaginer ensemble le Saint-Alexandre-de-Kamouraska de demain.