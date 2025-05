Une campagne de financement pour la Friperie du Nordet

Afin de poursuivre ses ambitions et participer activement à la vie communautaire, la Friperie du Nordet doit répondre d’un bâtiment sain et sécuritaire pour l’ensemble des usagers. Pour y arriver, un montant conséquent doit être amassé afin d'effectuer les travaux urgents sur le bâtiment.

La Friperie du Nordet est une entreprise d’économie sociale gérée par le Centre de récupération de L’Isle-Verte (OBNL), dont la mission est de réaliser des actions d’ordre environnemental et social.

Basée dans un village de moins de 1400 habitants au Bas Saint-Laurent, les principaux mandats que se donne l'organisme sont : favoriser l’apprentissage de l’autonomie et de la participation citoyenne; offrir des produits recyclés, de qualité et à faible coût; contribuer au mieux-être des personnes.

Dans cette perspective, la Friperie du Nordet a effectué une transition énergétique dans les dernières années, passant d'un système au mazout à des thermopompes électriques. De plus, un espace café a été aménagé à l'avant du bâtiment afin de permettre aux gens de se rencontrer, en prenant une pause au chaud l'hiver et au frais l'été, sans obligation de consommation. Ce changement permet d'offrir un lieu important au cœur du village.

Un don permettra donc non seulement de refaire la toiture de cette bâtisse datant des années 60, mais aussi de maintenir un service communautaire indispensable en ces temps incertains face aux changements climatiques et aux inégalités sociales qui les accompagnent, en plus de conserver la vocation commerciale ouvert à la population de ce patrimoine bâti.

Les personnes intéressées à encourager la Friperie du Nordet peuvent le faire au www.zeffy.com/fr-CA/donation-form/friperie-du-nordet-2.