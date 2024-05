Du mouvement pour du logement abordable à Rivière-du-Loup

La Ville de Rivière-du-Loup a réitéré sa volonté de créer plus de logement abordable sur son territoire à la séance du conseil du 6 mai. Un peu plus d’1 M$ sont prévus pour acquérir une partie du lot situé devant le Maxi et aider à la reconversion du Monastère Sainte-Claire.

Les élus ont approuvé une offre d’achat à intervenir avec la Société de développement Plaza inc. au montant de 883 000 $ pour l’acquisition du terrain situé à l’angle du boulevard de l’Hôtel-de-Ville et de la rue des Cèdres devant le Maxi.

«C’est une belle plaque de terrain qui est non utilisée qui pourrait être densifiée autrement que juste avoir de la pelouse», a soutenu Mario Bastille. Par le futur achat de cet espace de 6 367 mètres carrés, la Ville désire se créer une réserve foncière pour éventuellement y créer du logement abordable.

Dans la dernière année, la Ville a effectué une modification au zonage afin de permettre l’habitation du ce terrain vacant. «En même temps on se prépare si jamais il y a un autre [Programme d'habitation abordable Québec] qui est ouvert, qu’il y a des gens qui veulent déposer, on pourrait peut-être justement pouvoir offrir le terrain en contribution pour pouvoir construire du logement social ou abordable», a partagé l’élu.

Il ne cache pas avoir dans ses cartons un projet avec l’Office d’habitation régional de Rivière-du-Loup (ORHRDL). Toutefois, il ignore si c’est cet organisme ou un autre qui bénéficiera ce terrain près des services qui pourrait répondre aux besoins d’une clientèle sans véhicule.

MONASTÈRE DES SŒURS CLARISSES

Après avoir pris un pas de recul dans son projet de conversion du Monastère des Sœurs Clarisses et de construction d’une bâtisse de 30 unités à l’ouest du bâtiment religieux de près de 50 M$, Les Logements Populaires du Bas-Saint-Laurent, un organisme à but non lucratif piloté par le groupe Aténa, avance de nouveau dans le dossier.

Avec la flagrante montée des couts liés aux travaux, l’OBNL a dû retourner à la table à dessin afin de revoir son montage financier. Pour y arriver, il a demandé une aide financière conjointe entre la Ville de Rivière-du-Loup et la Société d’habitation du Québec dans le cadre du programme Rénovation Québec.

Un montant de 406 636 $, dont 50 % sera déboursé par la Ville, sera donc versé aux Logements Populaires du Bas-Saint-Laurent. Rivière-du-Loup a aussi remis le compteur à zéro concernant le crédit de taxes octroyé à l’OBNL pendant 35 ans. «Les sœurs qui étaient là ne payaient pas de taxes, c’est un bâtiment qui est religieux. On se dit que s’il était encore utilisé par les sœurs on n’aurait pas plus de revenus de taxes», a lancé M. Bastille.

Sans cette somme, Mario Bastille indique que le projet n’aurait pu voir le jour. C’est la première fois que la Ville de Rivière-du-Loup décaisse de l’argent dans ce dossier. «203 000 $, si on peut sauver le bâtiment qui est là, je trouve que ce n’est pas cher payé en même temps, et ça va venir répondre à des besoins, a partagé l’élu. L’objectif, ça a toujours été de voir ce projet-là se réaliser». Il espère que cet engagement donnera l’oxygène nécessaire à l’organisme pour concrétiser leur vision.

Si on peut aider, je pense qu’il faut le faire. -Mario Bastille

«Nous, l’élastique est comme rendu au bout dans ce projet-là de la part de ce que la Ville peut faire comme implication financière», a-t-il souligné en période de questions.

Mentionnons que dans ce dossier, la Ville participera au programme de supplément au loyer pendant cinq ans. Elle donnera 10 % du montant de location pour 80 % des logements pour chacun des deux projets. Un crédit de 50 % des taxes de services est aussi offert pendant 35 ans pour le Monastère.

«C’est un projet en lequel la Ville, les élus, on croit beaucoup», a confié Mario Bastille. Il ne connait pas l’échéancier du Groupe Aténa, mais souhaite que la réhabilitation du Monastère se fasse afin de sauver un bâtiment patrimonial et, à la fois, de loger des citoyens qui en ont besoin.