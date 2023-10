Un pas de recul dans le projet de conversion du Monastère Sainte-Claire

L’Association pour le développement des ainées et ainés à l’UQAR (ADAUQAR) annonce la tenue d’activités de formation sur Zoom qui débuteront prochainement et dont les sujets touchent la population de 50 ans et plus de l’Est-du-Québec. FAIRE DE MEILLEURS CHOIX, POUR SON CERVEAU En adoptant un mode de vie sain, vous pouvez agir sur certains ...