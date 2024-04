L’Espagne, au-delà du mythe

Du Canada à l'Espagne, en passant par la France, la Hollande, l'Angleterre, le Brésil et le Chili, le don d'organes est encadré par de nombreux modèles juridiques. L'Espagne, le champion toute catégorie du don d'organes, s'inscrit comme un archétype, non pas par sa législation, que par la structure mise en place.

L'Espagne est le champion mondial du don d’organes. Mais le pays de Pablo Picasso et de Rafael Nadal n'a jamais créé de registre de refus. Même si la présomption du consentement est incluse dans la législation espagnole, elle n’est, pour ainsi dire, aucunement appliquée.

Le pays de la péninsule ibérique a plutôt adopté une approche basée sur le dialogue avec les familles des défunts afin de discuter de la possibilité du don d'organes, sans nécessairement se référer à la loi sur le consentement présumé.

De plus, depuis 2013, l'Espagne a élargi le nombre de donneurs potentiels grâce à la mort cardiocirculatoire contrôlée, atteignant un record de 49 donneurs par million. Cette réussite, soutient Chaîne de vie dans son mémoire, découle de bien plus de la création d'une infrastructure solide et d'une approche proactive envers le don d'organes que de la simple loi sur le consentement présumé.

Les statistiques démontrent que les familles espagnoles acceptent le don d'organes dans une écrasante majorité. Chaîne de vie trace un lien direct entre ce résultat et les efforts déployés en éducation et en information. L'Espagne a aussi déployé diverses stratégies afin d'identifier et d'orienter précocement les donneurs d’organes hospitalisés hors des soins intensifs. L’élargissement des critères de dons pour la sélection des donneurs, notamment avec des critères assouplis concernant les patients âgés, ont aussi été établis.

HISTOIRE

En 1979, l'Espagne a adopté une loi sur le consentement présumé, mais pendant les 10 premières années suivant son adoption, il n'y a pas eu de véritable augmentation du nombre de donneurs d'organes. En 1989, l’Organisation nationale de transplantation (ONT) a vu le jour et a mis en place des équipes de professionnels du don dans chaque hôpital, avec des coordinateurs dédiés, et elle a fourni un soutien centralisé à l'ensemble du processus.

Au cours de ses 25 premières années d'existence, l'ONT a formé plus de 18 000 coordinateurs. Les résultats ont été spectaculaires, le nombre de donneurs a plus que doublé en seulement 10 ans, passant de 14 donneurs par million de population à 34.

ÉTUDE

Une étude majeure publiée en 2019, «Comparison of organ donation and transplantation rates between opt-out and opt-in systems», menée par Adam Arshad, Benjamin Anderson, et Adnan Sharif, a examiné les données de 35 pays, dont 18 avaient un système de consentement explicite et 17 avaient un système de présomption du consentement. Les résultats moyens indiquent qu’en termes de donneurs décédés par million de population, il y avait une légère augmentation de 4,9 dans la catégorie des pays avec le consentement présumé par rapport à ceux avec le consentement explicite (20,3 contre 15,4). Cependant, en ce qui concerne le nombre de donneurs vivants, la catégorie des pays ayant le consentement explicite affichait une augmentation significative de 10,9 par rapport à ceux ayant le consentement présumé (15,7 contre 4,8).

Enfin, en ce qui concerne le nombre de greffes par million de population, le consentement présumé était légèrement en avance (63,6 par rapport à 61,7) sur le consentement explicite, soit une différence de seulement 1,9 greffe par million.

Parmi les pays ayant opté pour le consentement présumé, les cas du Chili, de Singapour, de la Suède et du Brésil sont cités par les opposants à la présomption du consentement. «Au Brésil, le pays a adopté le consentement présumé il y a 20 ans, mais le gouvernement de l'époque a dû faire marche arrière après un an seulement en raison de la réaction négative de la population et de la perte de confiance. Au Chili, le refus des familles a explosé et dépassé 50%», soutient Lucie Dumont, présidente de Chaîne de vie.

Chaîne de vie met en garde contre le consentement présumé

Le registre unique… sans force de loi

Le don d'organes au Bas-Saint-Laurent

