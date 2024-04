Le don d’organes au Bas-Saint-Laurent

Le 28 février dernier, Transplant Québec a dévoilé son bilan annuel pour 2023. Pour l’organisme, il s’agit d’une année record en dons d’organes au Québec. Si plusieurs indicateurs sont à la hausse dans la province, le Bas-Saint-Laurent se démarque avec une croissance marquée, et remarquée.

Dans la région, le taux de référence pour le don d’organes, par 100 000 habitants, enregistre une hausse fulgurante de 230 % comparativement à 2021. Le Bas-Saint-Laurent se retrouve donc dans le top cinq de cette augmentation record. Soulignons que la région compte pour environ 2,3 % de la population du Québec.

Au Bas-Saint-Laurent, il y a eu 23 référents, il s’agit du nombre de donneurs potentiels. De ce nombre, 3 de ces référents ont pu contribuer à donner 12 organes, soit 4 poumons, 2 foies, et 6 reins. Soulignons que l’écart entre donneurs potentiels et donneurs s’explique notamment par la découverte de certaines pathologies et des maladies pré-existantes, mais aussi du refus des familles, ainsi que l’instabilité du corps du donneur.

Toujours dans la région, 21 personnes étaient en attente d’un organe en date du 31 décembre 2023. Une personne attend un cœur, huit autres sont dans l’attente d’un foie et douze d’un rein. Dix personnes ont déjà reçu un organe.

PROVINCIAL

Au Québec 32 personnes attendent un cœur, 11 sont dans l’attente d’un poumon, 185 d’un foie, 610 d’un rein et 15 autres d’un autre organe. En 2023, 853 personnes étaient en attente d’un organe. Transplant Québec a recensé 41 décès de personnes en attente. L’attente pour un cœur est à son plus bas niveau depuis 10 ans.

Au total, 569 personnes ont pu être transplantées grâce à la générosité des donneurs décédés et de leur famille. Pas moins de 1 156 donneurs potentiels avaient été identifiés. Rappelons qu’au Québec, 1 % des décès sont des donneurs potentiels.

Cette année record au Québec se traduit par un accroissement considérable du volume d’activité, soit une augmentation de près de 35 % du nombre de références, une majoration de 20 % du nombre de donneurs décédés, une hausse de 20 % du nombre d’organes transplantés et une progression de 17 % du nombre de personnes qui ont pu bénéficier d’une transplantation dans la province.

Au total, 206 donneurs décédés au Québec en 2023 ont permis de transplanter 696 organes. Rappelons que les références sont faites à Transplant Québec par un professionnel de la santé qui identifie un donneur potentiel selon des procédures types pour le don d’organes ou le don d’organes dans un contexte d’aide médicale à mourir (AMM).

CANADA

Au Canada, deux provinces ont actuellement adopté le système de consentement présumé pour le don d'organes, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. Selon Transplant Québec, le taux de donneur par millions d’habitants s’élevait à 16,7 au Québec alors que la moyenne canadienne est de 19,3. Il s'agit d'une régression de la belle province. Ce recul s'explique notamment par un manque de ressources financières.

