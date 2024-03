Mobilisation en faveur du prolongement de l’autoroute 20

L’annonce du lancement imminent des appels d’offres pour le prolongement de l’autoroute 20 entre Trois-Pistoles et Rimouski a fait réagir les membres d’un comité en faveur du projet. Au cours des prochaines semaines, ils souhaitent installer des pancartes en bordure de la route 132 «et manifester s’il le faut» afin de se prononcer publiquement pour l’autoroute 20.

Raynald Lavoie, représentant du secteur Bic pour le comité de citoyens en faveur du prolongement de l’autoroute 20 entre Trois-Pistoles et Rimouski, affirme qu’il affiche déjà l’une de ces pancartes orange sur son terrain. Cette mobilisation regroupe une vingtaine de personnes.

Il croit que l’annonce du ministère des Transports du 21 mars est le signe que le projet de prolongement de l’autoroute avance. M. Lavoie est d’avis que la Coalition avenir Québec tentera d’en faire un enjeu électoral.

«Nous avons l’impression que nous ne sommes pas assez vus», résume le citoyen du Bic. Il veut que les citoyens qui habitent le long de la route 132 soient considérés. «Le trafic lourd et les matières dangereuses passent directement dans les villages. Le bruit est infernal, et c’est en plus du danger pour les usagers de la route.»

Il redoute que la circulation de poids lourd augmente avec l’arrivée de Costco, qui souhaite s’implanter à Rimouski. «L’autoroute 20, c’est la Transcanadienne et il en manque un tronçon. C’est débile, je ne vois pas d’autre mot», lance Raynald Lavoie. Le citoyen du Bic demande que la future autoroute 20 soit construite à voies séparées, et non à voies contiguës, comme c’est le cas entre L’Isle-Verte et Notre-Dame-des-Neiges.

Rappelons que le 21 mars, le gouvernement du Québec a annoncé qu’il franchira prochainement une nouvelle étape dans le prolongement de l’autoroute 20 entre Trois-Pistoles et Rimouski. Trois appels d’offres publics seront lancés. Deux d’entre eux concernent la conception du futur pont qui traversera la rivière des Trois Pistoles et le tronçon de six kilomètres entre Notre-Dame-des-Neiges et Trois-Pistoles.

L’autre appel d’offres concernera l’étape d’avant-projet préliminaire et la réalisation de l’étude d’impact sur l’environnement pour une portion de 47 kilomètres entre Trois-Pistoles et Rimouski.

Le projet de bonification de l’autoroute 20 dans la région du Bas-Saint-Laurent consiste à construire un lien autoroutier de 53 km, entre Notre-Dame-des-Neiges et Rimouski (secteur Le Bic). Il a été réinscrit parmi les priorités gouvernementales dans le Plan québécois des infrastructures au printemps 2022, après avoir été laissé de côté par le gouvernement libéral en 2015.

» À lire aussi : De nouvelles étapes dans le projet de prolongement de l’autoroute 20