Une nouvelle pétition pour le maintien de la traverse à Rivière-du-Loup 

Des citoyens de Rivière-du-Loup souhaitent participer à la mobilisation du milieu louperivois pour le maintien de la traverse Rivière-du-Loup-St-Siméon. Une nouvelle pétition a été lancée cette semaine afin d’envoyer, espère-t-on, un message clair aux élus provinciaux.

Résident du secteur de la Pointe de Rivière-du-Loup, Marc Morin, ne peut pas s’imaginer le quai sans son traversier. «C’est impossible! La traverse, elle est chez nous, elle fait partie de nous et on y tient mordicus!», a-t-il lancé, ce vendredi 16 février, quelques minutes avant d’aller marcher sur la rue Lafontaine.

Inspiré par la délégation louperivoise qui s’est présentée à l’Assemblée nationale la semaine dernière, à Québec, le citoyen a décidé lui aussi de prendre les choses en main, et d’accumuler des signatures pour que le lien maritime soit maintenu où il est actuellement.

S’il a informé le maire Mario Bastille, la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup et l’organisme Espace Centre-Ville de son initiative, il assure agir en son nom personnel. Il s’agit d’une «initiative personnelle et citoyenne», a-t-il dit.

«Ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête, parce qu’on a de la misère à avoir des réponses dans ce dossier-là et on entend toutes sortes de choses. La députée ne souhaite pas non plus prendre position», a constaté M. Morin.

«Nous, on veut que ça reste ici. Je me suis dit que je pouvais regarder tout ça aller et chialer ou travailler pour ne pas avoir de regrets. Je ne veux pas me dire un jour que j’aurais dû me lever. Je le fais aujourd’hui», a ajouté celui qui est aidé dans son projet par quelques proches.

Selon lui, la traverse de Rivière-du-Loup fait partie intégrale du paysage louperivois. Elle contribue aussi à sa vitalité économique. «Rivière-du-Loup est reconnue pour son traversier. Ça fait partie de son histoire, de sa culture et c’est directement lié à son économie depuis près de 115 ans», a-t-il déclaré.

«Ça ne fait aucun bon sens [qu’on pense à la déménager] et il n’est pas question que ça [arrive].»

Marc Morin est d’avis lui aussi que les ports de Rivière-du-Loup et Cacouna doivent être développés avec leurs forces respectives. Il estime que celui de Gros-Cacouna, notamment, doit conserver et développer sa vocation commerciale et industrielle.

PÉTITION «À L’ANCIENNE»

Dans les dernières années, deux pétitions pour le maintien de la traverse à Rivière-du-Loup ont été lancées sur le web, l’une d’elles ayant même été démarrée par la Ville elle-même. Aujourd’hui, M. Morin souhaite recommencer, mais «à l’ancienne».

«Les gens vont prendre connaissance de notre position, prendre un crayon et écrire leur nom et leur adresse s’ils sont d’accord. Je pense qu’une pétition comme ça a plus de poids», a-t-il soutenu.

«Évidemment, ça va demander plus de travail, mais je suis motivé.»

Des feuilles de pétition seront notamment déposées dans différents commerces de Rivière-du-Loup qui supportent l’initiative. Ils invitent les personnes intéressées, y compris celles qui ont déjà participé aux pétitions précédentes, à signer leur nom et à contribuer en grand nombre.

Et à ceux qui disent que l’initiative ne servira à rien, il répond que ce n’est pas la bonne attitude à avoir. «Il ne faut pas dire ça. On le fait maintenant. On se lève debout, on agit et on avance.»

Marc Morin compte aussi rencontrer les gens sur la rue Lafontaine ou encore au centre d’achat, si possible. Il soutient qu’on pourra le reconnaitre à son dossard orange fluo.

«N’hésitez pas!», a-t-il dit. L’invitation est lancée.