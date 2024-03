Une maison des jeunes pour les adolescents de Saint-Alexandre-de-Kamouraska

Les adolescents en quête d’un endroit pour se réunir entre amis à Saint-Alexandre-de-Kamouraska pourront bientôt le faire dans un lieu bien à eux. Les élus municipaux travaillent présentement à la mise sur pied d’une maison des jeunes dans le sous-sol de l’ancien local des scouts.

«C’est [un projet] qu’on caressait beaucoup. On est la municipalité des jeunes familles. Ça croit continuellement, la population», avance la mairesse Anita Ouellet Castonguay. Selon le décret de population 2024, Saint-Alexandre comptait 2 367 habitants.

Au fil des ans, plusieurs projets ont été réalisés pour la famille, les plus jeunes enfants. Les élus souhaitaient aussi se concentrer sur les besoins de leurs adolescents. Ils auront ainsi accès, aux alentours de la Saint-Jean-Baptiste, à un local, situé au 638, rue des Forges, tout près du skate parc.

Pour les débuts du projet, 15 000 $ sera investi afin de rendre l’endroit «potable» et se procurer des tables de jeux pour les jeunes. «On commence petit, mais ça va grandir», assure l’élue.

La maison des jeunes sera sous la responsabilité de la Municipalité. Un coordonnateur sera engagé à cette fin.

CPE

Du côté du CPE, Info Dimanche rapportait, le 31 juillet, la publication de l’appel d’offres du Centre de la petite enfance Pitatou pour l’agrandissement du CPE les Amis d’Alex.

Les travaux ont commencé à l’automne pour l’ajout de 21 places en garderie. Or, la date de livraison préalablement prévue au printemps sera reportée à une date ultérieure. La date exacte n’est pas connue des acteurs du milieu.

BIBLIOTHÈQUE

En raison de l’accroissement de la Municipalité, et donc du nombre d’enfants, la bibliothèque municipale a dû être déménagée, il y a de cela un an. Les locaux, qui prenaient auparavant place dans l’école Hudon-Ferland, ont été utilisés pour le personnel enseignant et un projet-pilote concernant les 0-4 ans.

La bibliothèque a donc temporairement été aménagée dans les locaux de l’entreprise Isolation M. J. située au 605, route 289. «Mais on est en train de travailler parce qu’il faut la relocaliser cette bibliothèque-là», partage la mairesse, puisque plusieurs livres se trouvent encore dans des cartons.

L’élue n’a pu en dévoiler davantage, mais assure qu’un projet est présentement en développement afin que Saint-Alexandre ait une belle bibliothèque. Un endroit nécessaire pour donner éveiller les enfants à la lecture, selon elle.