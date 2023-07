L’agrandissement du CPE Les Amis d’Alex pour bientôt

Dans un parc Blais ensoleillé à Rivière-du-Loup, plus de 200 personnes se sont rassemblées le 27 juillet afin de participer à la Kermesse Latina. L’événement a été le théâtre de belles rencontres, de socialisation, de réseautage et de rapprochements interculturels et intergénérationnels entre citoyennes et citoyens de la MRC de Rivière-du-Loup de ...