Dossier de la traverse : le maire et des entrepreneurs louperivois à l’Assemblée nationale

Une délégation formée du maire de Rivière-du-Loup, Mario Bastille, de représentants de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup et d’intervenants du secteur touristique s’est rendue à l’Assemblée nationale du Québec, le 7 février, afin «d’exiger un engagement définitif relativement à la Traverse de Rivière-du-Loup—Saint-Siméon».

Les intervenants de la région ont ainsi décidé de prendre la route vers Québec et d’amener leurs revendications directement auprès des membres du conseil des ministres.

Cette démarche surprise des acteurs politiques et économiques régionaux fait aussi écho aux récents commentaires du maire Bastille qui, en marge d’une séance ordinaire du conseil municipal, avait mentionné que plusieurs options étaient évaluées afin que la Ville et le milieu fassent pression auprès du gouvernement et de la STQ. Il avait également ouvert la porte à la possibilité de solliciter une rencontre avec le premier ministre.

Selon la présidente-directrice générale de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup, Claudette Migneault, «l’attente dans ce dossier névralgique a assez duré.»

«Notre message ne peut être plus clair et ferme : nous demandons au premier ministre de confirmer le maintien des activités de notre Traverse au quai de Rivière-du-Loup», a-t-elle souligné par voie de communiqué.

En plus des intervenants cités ci-haut, les membres du conseil d’administration de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup et un représentant de la Fédération des chambres de commerce du Québec étaient également présents lors de la période de questions dans l’optique de rencontrer le premier ministre du Québec.

D'après les dernières informations, le groupe aurait plutôt rencontré la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, après qu'elle ait accepté une invitation à cet effet lancée par le député Monsef Derraji du Parti libéral du Québec.

«La Traverse de Rivière-du-Loup–Saint-Siméon a 115 ans. Elle a été mise en place par la communauté d'affaires de l'époque et elle a toujours fait partie intégrante de notre économie locale et régionale», a soutenu le maire de Rivière-du-Loup, Mario Bastille.

«Ce qu'on veut, c'est développer notre région tous ensemble, en faisant valoir les forces de chacune des communautés, de manière à maximiser les retombées économiques des nombreux projets qui se développent chez nous. Il est hors de question que la STQ nous enlève notre traverse, c'est un manque de respect pour toute notre région.»

«Le gouvernement doit mettre un terme à cette mascarade.»

DES CRITIQUES

À la fin décembre, le maire Bastille n’avait pas mâché ses mots envers la STQ, au terme d’une conférence de presse organisée conjointement par le gouvernement du Québec et la STQ. On y avait annoncé qu’une décision sur l’avenir de la traverse ne serait pas prise avant la tenue d’un appel d’intérêts. On avait aussi soutenu qu'il coûterait deux fois plus cher de maintenir le service de traversier à Rivière-du-Loup contrairement à un déménagement à Cacouna, en raison de différents enjeux.

Devant les médias, Mario Bastille avait dit qu’il gardait espoir dans ce dossier, mais qu’il se méfiait, puisque la Ville de Rivière-du-Loup avait perdu «énormément» confiance envers la STQ.

«On a toujours senti que les dés étaient pipés», avait-il dit, avant d’ajouter : «Je vous dirais qu’on s’est [fait] promener dans un bateau, et je ne sais pas où le capitaine voulait aller avec ça.»

Quelques minutes plus tard, la Chambre de commerce avait elle aussi déploré la lenteur du processus alors que les entrepreneurs locaux vivaient de l’incertitude. «Notre patience est encore mise à l’épreuve. On n’a rien appris de nouveau ce matin. Ça ne fait que perpétuer l’incertitude qui est présentement présente dans le milieu. On demeure impatients, on tape du pied et on a hâte de voir ce qui va se passer.»

Plus récemment, le 22 janvier, la Ville de Rivière-du-Loup a de nouveau critiqué la transparence de la STQ en séance du conseil municipal. Aux côtés du maire, lors d’une allocution personnelle, le conseiller du district de la Pointe, Carl Thériault, avait aussi fait une allusion à une mobilisation du milieu.

«Rivière-du-Loup, comme ville centre et touristique ne sera jamais née pour un petit pain dans ce dossier. Il faut faire bloc avec les organismes socioéconomiques pour amener à la raison la STQ, le MTQ et le gouvernement […] C’est une partie qu’on ne peut pas perdre, on va la gagner», avait-il dit.

La Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup confirme qu’elle compte maintenir la pression sur les différents élus impliqués dans le dossier jusqu’à ce que la décision de maintenir la Traverse à Rivière-du-Loup soit rendue de façon permanente.

D'autres détails suivront...