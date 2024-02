La députée Amélie Dionne poursuit ses démarches pour le changement de nom de la circonscription    

La députée de Rivière-du-Loup - Témiscouata Amélie Dionne, interviendra lors de la Commission de l’Assemblée nationale (CAN) ce jeudi 15 février à 15 h pour plaider en faveur de l’ajout des Basques au nom de la circonscription.



Depuis son élection, Amélie Dionne ajoute systématiquement dans toutes ses communications la mention «(incluant Les Basques)» pour désigner la circonscription de Rivière-du-Loup - Témiscouata. Ces parenthèses permettent à la députée de nommer la MRC oubliée dans le nom de circonscription. Dans le comté, cette initiative est fort appréciée puisque le changement du nom est réclamé depuis plus de dix ans par le préfet de la MRC des Basques, Bertin Denis, selon l’élue.



Après avoir déposé son mémoire aux Audiences publiques de la Commission de la représentation électorale en octobre dernier, Amélie Dionne continue de faire avancer le dossier quelle surnomme affectueusement, comme l’a déjà cité Info Dimanche dans un de ses articles: «La petite histoire (incluant Les Basques)». Elle présentera donc son mémoire aux audiences de la CAN ce jeudi 15 février à l’Assemblée nationale. L’élue insistera sur l’importance de modifier la toponymie de la circonscription.



«À titre de députée de la circonscription, je considère que l’appellation Rivière-du-Loup - Témiscouata - Les Basques serait plus représentative du territoire couvert par la circonscription électorale. Je demande aux membres de la commission de prendre en considération cette demande parce qu’elle est à la fois, le reflet de la réalité de l’ensemble du territoire et de la volonté commune des citoyennes et citoyens du comté», souligne Amélie Dionne.



Rappelons que cette modification au nom de la circonscription est appuyée par de nombreux citoyens et acteurs de la circonscription, dont les conseils des maires de la MRC de Rivière-du-Loup, la MRC de Témiscouata et la MRC des Basques, ainsi que des conseils des municipalités concernées.