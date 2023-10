La députée Amélie Dionne demandera l'ajout des Basques au nom de la circonscription de Rivière-du-Loup – Témiscouata

La députée de Rivière-du-Loup – Témiscouata, Amélie Dionne, se fera entendre pour inclure définitivement et légalement «Les Basques» au nom de la circonscription. La députée présentera un mémoire et participera aux Audiences publiques de la Commission de la représentation électorale qui se tiendront le 25 octobre 2023 à Matane.

Depuis son élection, Amélie Dionne ajoute systématiquement dans toutes ses communications la mention “(incluant Les Basques)” pour désigner la circonscription de Rivière-du-Loup – Témiscouata. Ces parenthèses permettent à la députée de nommer la MRC oubliée dans le nom de circonscription. Cette initiative est fort appréciée, puisque le changement du nom est réclamé depuis plus de dix ans par le préfet de la MRC des Basques, Bertin Denis.



Rappelons que les élus locaux et bon nombre de citoyens considèrent que l’appellation «Rivière-du-Loup – Témiscouata» ne reflète pas fidèlement la réalité de l’ensemble du territoire couvert par la circonscription électorale et qu’il y a lieu de favoriser le sentiment d’appartenance de l’ensemble des citoyens de la circonscription. Cette modification au nom de la circonscription est appuyée par de nombreux citoyens et acteurs de la circonscription, dont les conseils des maires de la MRC de Rivière-du-Loup, la MRC de Témiscouata et la MRC des Basques, ainsi que des conseils des municipalités concernées.

«À titre de députée de la circonscription, je considère que l’appellation « Rivière-du-Loup–Témiscouata–Les Basques» serait plus représentative du territoire couvert par la circonscription électorale. La nouvelle appellation ferait la fierté des citoyens des Basques en plus de favoriser un sentiment d’appartenance très fort pour le territoire de notre belle circonscription ! », a souligné Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup – Témiscouata.

AUDIENCES PUBLIQUES

Lors de sa participation aux Audiences publiques de la Commission de la représentation électorale le 25 octobre prochain, la députée Amélie Dionne déposera un mémoire avec l’ensemble de ses recommandations en faveur d’un changement de nom. La députée proposera notamment :



- Que la Commission renomme la circonscription de Rivière-du-Loup–Témiscouata en incluant la municipalité régionale de comté des Basques avec l’appellation Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques ;



- Que le Directeur général des élections du Québec rehausse si nécessaire ses plateformes technologiques afin de permettre la nouvelle appellation, dans l’éventualité où le nombre de caractères inclus dans la nouvelle appellation pose un problème.

MOBILISATION CITOYENNE

La députée Amélie Dionne invite toute la population à se mobiliser pour ce changement de nom inclusif et correspondant à la réalité des 3 MRC de la circonscription. Les personnes intéressées peuvent :

- Communiquer directement avec le bureau de la députée avec des commentaires afin d’appuyer la démarche de la députée via : a[email protected] ou en contactant le 418 868-0822.

- Participer aux audiences du 25 octobre 14 h à Matane. Pour plus d’informations et vous inscrire, visitez le site web www.electionsquebec.ca (onglet Cartes électorales / Révision de la carte électorale du Québec).

SONDAGE

Info Dimanche a mis en ligne un sondage pour prendre le pouls de la population, et, plus particulièrement, son intérêt pour ajouter «Les Basques» au nom de la circonscription.

Pour répondre à la question, il suffit de cliquer sur le lien suivant :