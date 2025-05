Une étoile Michelin pour le restaurant du chef Pierre-Olivier Pelletier

La sélection du Guide Michelin pour le Québec a été dévoilée le 15 mai et le Bas-Saint-Laurent y brille à plusieurs endroits. Le restaurant québécois du chef Pierre-Olivier Pelletier, originaire de Saint-Éloi, a notamment obtenu l’une des 10 étoiles attribuées à travers la province.

Le Kebec Club Privé, qu’il dirige avec sa conjointe Cassandre Osterroth, est ainsi l’un des seuls restaurants au Québec à avoir mis la main sur une étoile de la fameuse sélection. Bien qu’il soit critiqué, parfois même contesté, le Guide Michelin demeure une référence à l’international et y figurer offre une grande visibilité au-delà des frontières.

«Les cinq dernières années, pour nous, ont été marquées par la persévérance, des hauts, des bas, des remises en question, mais nous voilà enfin récompensés d’une première étoile Michelin», a partagé le couple sur les réseaux sociaux, peu de temps après l’annonce des sélections.

Comme une belle nouvelle ne vient rarement seule, Pierre-Olivier Pelletier et Cassandre Osterroth ont également été nommés, ensemble, «meilleurs jeunes Chefs au Québec». «[Ce prix] nous touche, d’autant plus qu’il nous revient à tous les deux sachant le nombre incalculable de jeunes chefs talentueux qui se trouvent au Québec», ont-ils ajouté d’une voix commune.

Le Kebec Club Privé, situé sur la rue Saint-Joseph à Québec, accueille dix convives à l’heure sur une grande table centrale. Selon le Guide Michelin, le restaurant propose «une cuisine d’une grande finesse», «rigoureusement québécoise», qui «valorise les produits locaux avec une délicate simplicité».

«Les plats révèlent des cuissons millimétrées, comme la morue marinée à l'huile fumée, le pétoncle au jus d'arêtes de hareng, ou la poitrine de caille rôtie […] Un travail artisanal où le produit brut règne, sans fioritures inutiles», ont noté les inspecteurs.

LE BAS-SAINT-LAURENT BRILLE

Dans la région, les raisons de célébrer sont aussi nombreuses. Au Bas-Saint-Laurent, six adresses se sont démarquées dans la sélection, aux côtés de nombreux restaurants des grands centres comme Québec et Montréal. C’est notamment le cas de Narval, une table de Rimouski, qui a aussi obtenu sa première étoile Michelin, la seule à avoir été octroyée en région.

Dans la catégorie «Bib gourmand», laquelle répertorie celles qui proposent une très bonne cuisine à prix modéré, on retrouve les restaurants Côté Est de Kamouraska et Losange de Rimouski.

La Porte Arrière de Rivière-du-Loup fait aussi partie des 76 adresses recommandées par le guide, tout comme les restaurants Arlequin et Les Affamés de Rimouski. Il s’agit d’une belle reconnaissance pour la table louperivoise qui a fêté ses 6 ans à la fin du mois d’avril.

«Quel honneur d’être recommandé par le Guide Michelin Québec! Merci à toute l’équipe qui fait briller notre cuisine festive et spontanée chaque jour. Et surtout, merci à vous, nos clients, pour votre confiance, votre curiosité et votre appétit qui donnent vie à notre salle. On continue de cuisiner avec passion, cœur…et un brin de folie!», a partagé l’équipe du restaurant.

Notons aussi que le restaurant Mon Lapin de Montréal, dont le Louperivois Alex Landry est copropriétaire, est «recommandé», mais non étoilé au sein de la sélection. Il avait été sacré meilleur restaurant du Canada en 2023 et 2024, selon Canada’s 100 Best.

Sans surprise, la sortie du Guide Michelin Québec a été accueillie en grande pompe par Tourisme Bas-Saint-Laurent. Son président-directeur général, Pierre Levesque, confirme un engouement pour le tourisme gourmand en région. Il estime que toute la région bénéficiera de ce rayonnement international.