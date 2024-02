Marie-Clarisse Berger se démarque à nouveau

Deux semaines après avoir remporté une troisième place aux Jeux de la science politique, Marie-Clarisse Berger s’est à nouveau démarquée lors d’une tout autre compétition. Elle a été sacrée gagnante de la Coupe Face-à-face, lors de la grande finale le 30 janvier.

Ce concours en est un de débats oratoires qui met à l’épreuve les talents de plaidoirie des participants. Au total, huit étudiants de l’Université de Sherbrooke se sont affrontés autour de questions éthiques et sociales lors de rondes de qualification au cours des derniers mois. Au dernier tour, la Louperivoise s’est taillée à un adversaire redoutable qui lui a donné du fil à retordre.

Elle ressort fière de cette expérience qui a été jugée par Me Julie Couture, l’Honorable Patrick Ouellet, le professeur Stéphane Bernatchez et les avocats de chez BCF et Woods.

Elle remercie le comité organisateur issu de l’Association générale étudiante de droit de l’Université de Sherbrooke pour leur rigueur et leur sens de l’organisation.