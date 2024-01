La Fabrique de Rivière-du-Loup accueillera des projets jusqu’au 31 mai

L’appel de projet de la Fabrique de Rivière-du-Loup visant la vente des églises de Saint-François-Xavier et de Saint-Ludger, puis du presbytère de Saint-Patrice est toujours en vigueur. Les soumissionnaires ont jusqu’au 31 mai prochain pour déposer leur projet.

Les personnes sérieuses avec ou sans but lucratif avaient jusqu’au 31 décembre pour demander les documents de présentation d’un projet.

Un projet peut comporter les deux églises ou l’une ou l’autre des bâtiments religieux, et ce, avec ou sans le presbytère. Aucun projet n’ayant que pour sujet le presbytère ne sera accepté. L’Assemblée de Fabrique de Rivière-du-Loup se réserve le droit de refuser les projets soumis.

Les projets seront étudiés au début du mois de juin. L’Évêque prendra une décision pendant l’été. En septembre, la Fabrique de Rivière-du-Loup informera la population de ses décisions.

De manière à ne pas nuire aux discussions en cours avec les promoteurs et les organismes, la Fabrique de Rivière-du-Loup précise qu’elle ne dévoilera pas l’identité de ces derniers, de même que leur nombre. Au cours des prochains mois, ils auront à effectuer des discussions et des rencontres avec le personnel de la Ville de Rivière-du-Loup, notamment pour présenter leur projet de la nouvelle vocation des immeubles, établir ce qui pourra être fait afin de conserver le caractère patrimonial des immeubles, obtenir des échéanciers et, dans le cas échéant, demander un changement de zonage des édifices qui sera nécessaire, etc.

Tout en poursuivant sa préparation à la vente, l’Assemblée de Fabrique travaillera à réaliser diverses activités, dont la formation d’un comité de travail composé de marguilliers, quelques membres du conseil des sages, personnel de la pastorale et des paroissiens pour le plan d’aménagement de l’église Saint-Patrice.

Rappelons que le 26 octobre dernier, la Fabrique avait confirmé garder l’Église de Saint-Patrice afin d’écouter le désir des citoyens.

L'année 2024 sera très occupée pour l’Assemblée de Fabrique, qui souhaite obtenir la collaboration de la population lorsqu’elle fera appel à des bénévoles pour réaliser certaines activités.

