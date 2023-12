Conseil municipal de Rivière-du-Loup en bref

Travaux majeurs dans le secteur de la rue Saint-André, octroi d’une aide financière pour la réfection du Théâtre de la Goélette, nouvelles du parc canin, voici quelques sujets abordés lors de la séance du conseil municipal de Rivière-du-Loup ce 11 décembre.

La Ville de Rivière-du-Loup se prépare à effectuer des travaux majeurs dans le secteur de la rue Saint-André à l’été 2024. Les infrastructures souterraines seront refaites sur la rue Saint-André à partir des rues Frontenac à Saint-Elzéar ainsi que sur la rue Laval des rues Lafontaine à Saint-André.

La réfection des services d’aqueduc et d’égouts à ces endroits en plus du resurfaçage est estimée à 4 467 321 $. Mario Bastille, maire, a indiqué que la Ville procédait par phases. «Probablement qu’en 2025 on complètera Saint-André pour se rendre jusqu’à la rue Saint-Cyrille», souligne-t-il.

«Ça peut faire penser un peu à la côte Saint-Pierre quand les travaux se sont faits. Ça va être un travail quand même ardu», partage l’élu. Ce projet est admissible Programme d'infrastructures municipales d'eau, une demande sera donc effectuée dans les prochains mois.

Le conseil municipal prévoit aussi des travaux majeurs sur la rue Durocher. Sans compter les travaux de la Place Carrier, ce seront les chantiers routiers les plus importants à Rivière-du-Loup à la saison estivale.

THÉÂTRE DE LA GOÉLETTE

Mario Bastille a confirmé l’octroi d’une subvention fédérale d’environ 380 000 $ pour les rénovations à venir en 2024 au Théâtre de la Goélette. Cette somme, qui provient du Fonds du Canada pour les espaces culturels de Patrimoine Canadien, représente environ 46 % des couts estimés du projet.

Un montant de plus de 817 000 $ a été réservé dans le plan triennal d’immobilisation de la Ville pour le projet. Le conseil espère un début des travaux le plus tôt possible, peut-être au printemps, pour profiter un peu du théâtre pendant l’été. «Mais peut-être qu’on ne pourra l’utiliser en 2024», soutient M. Bastille.

La Ville devra aussi coordonner les travaux du théâtre avec ceux de la rue Durocher.

PARC CANIN

Le parc à chiens de Rivière-du-Loup situé à l’ancien site de l’écocentre ouvrira ses portes au printemps 2024. «Il restait quelques travaux à faire avant l’hiver, mais qui vont être terminés au printemps. Ça va s’ouvrir en 2024», affirme l’élu.

Une séance extraordinaire du conseil se tiendra le 18 décembre à 20 h afin de présenter le budget 2024 de la Ville aux citoyens. Mario Bastille partage que les Louperivois peuvent s’attendre «à plein de surprises, mais de bonnes surprises, je pense». Tout en restant mystérieux, il a laissé échapper que la hausse de taxes se tenait dans les 3 %, non loin du 4%.