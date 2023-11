Aster résout le mystère d’une trainée dans le ciel

Une vidéo d’une Louperivoise est devenue virale ce 21 novembre en début de soirée. Les images captées sur la rue Lafontaine à Rivière-du-Loup montrent une trainée linéaire dans le ciel. L’objet qui la précède n’est pas visible, ce qui a tôt fait d’alimenter les internautes en théories de toutes sortes.

Satellite, météorite, débris, missile, envoi de détresse. Près de 200 suppositions se sont enchainées sous la publication de la citoyenne de Rivière-du-Loup partagée à plus de 400 reprises. D’autres personnes mentionnaient avoir été témoins de ce phénomène notamment à Listuguj, une réserve indienne située au sud de la Gaspésie et à L’Isle-Verte.

Des internautes ont aussi souligné qu’il ne s’agissait que d’un avion. L’un d’entre eux, indiquant l’avoir aperçu à l’aide de jumelles et l’autre en indiquant que cette trainée dans le ciel coïncidait avec le passage d’un avion au-dessus de la région.

Marc-André Paradis, astronome à l’Observatoire d’interprétation scientifique Aster de Saint-Louis-du-Ha! Ha!, a confirmé cette dernière hypothèse. «C’est tout simplement le corridor de vol des avions de ligne qui traversent notre région», a-t-il témoigné.

«J’ai reconnu ça tout de suite. Ça doit être la septième fois que l’observatoire est approché avec ce genre de photographies et vidéos-là», partage M. Paradis. Il explique que des gaz chauds et de la vapeur d’eau s’échappent de l’avion.

À cette altitude, l’air est bien plus froid. Ainsi, la vapeur d’eau se condense à son contact, créant une file de nuages. «C’est curieux, car on ne voit pas d’objet devant cette trainée vaporeuse-là qui bouge, qui grandit, qui s’allonge, mais il y a bel et bien un avion. C’est tout à fait artificiel et humain», soutient Marc-André Paradis.

Malgré la qualité de la vidéo, il réussit à distinguer deux trainées vaporeuses, ce qui signifie que l’avion en question est équipé d’au moins deux moteurs à réaction. M. Paradis relève aussi qu’un corridor de vol vers Québec et Montréal se situe juste au-dessus de la région.

Il en profite pour informer qu’en cas de météorite entrant dans l’atmosphère, une trainée d’humidité aurait aussi pu être visible, mais qu’à cette altitude un son d’explosion aurait été entendu.

«C’est comme des pétarades, car le météore va beaucoup plus vite que la vitesse du son, alors ça le brise», conclut-il.

Ainsi, malgré l’aspect mystérieux de la vidéo, aucun phénomène naturel hors du commun n’est arrivé. Cependant, les Bas-Laurentiens ne seront pas en reste, car dans un peu plus de quatre mois, plus exactement le 8 avril 2024, ils pourront assister à une éclipse solaire totale qui sera visible à 97 % dans la région.