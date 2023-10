Première journée de grève le 6 novembre pour le Front commun

Les syndiqués faisant partie du Front commun exerceront une première séquence de grève, le 6 novembre prochain. Cette grève sera tenue par les enseignants, le personnel de soutien et les professionnels scolaires dans les écoles de la région jusqu’à 10 h 30, confirme la présidente du Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage, Natacha Blanchet.

Les travailleuses et travailleurs en éducation, en santé et services sociaux et en enseignement supérieur de partout au Québec sont concernés par le mandat de grève du 6 novembre. Plus de 500 débrayages seront organisés dans la province.

La présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel a confirmé sur X (Twitter) qu’elle déposera une nouvelle offre dans le cadre des négociations le 29 octobre. Mme Blanchet souligne que cette proposition sera soumise à la table intersectorielle, mais qu’un terrain d’entente devra encore être trouvé lors des tables de négociations sectorielles concernant la tâche des enseignantes et enseignants. L’offre sera analysée par le Front commun le 30 octobre.

«Nous sommes allés chercher nos mandats de grève [NDLR : à 94 % au Bas-Saint-Laurent] pour que le gouvernement négocie davantage. Un avis de grève est un message plus fort et on espère que cette pression aura un impact», explique Natacha Blanchet.

Les syndicats membres du Front commun revendiquent une première hausse de salaire au 1er avril 2023 représentant l’augmentation de l’Indice des prix à la consommation (IPC) plus 2 %. Pour 2024, le comité de négociation veut obtenir l’IPC plus 3 % et pour 2025, l’IPC plus 4 %. Des revendications concernent également l’amélioration de la composition des classes et la bonification du Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.

La dernière offre du gouvernement du Québec prévoit des hausses salariales de 9 % sur cinq ans et un montant forfaitaire de 1 000 $ pour la première année.

Le Front commun regroupe environ 420 000 travailleuses et travailleurs du secteur public affiliés avec la CSN, la CSQ, la FTQ et l’APTS.

» À lire aussi : Les enseignantes adoptent un mandat de grève générale illimitée à plus de 93 %