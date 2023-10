Une levée de fonds pour Olivier et Mélanie

La solidarité, la compassion et la bienveillance ont été sérieusement mises à mal dans les dernières années. Internet regorge de sites Web où foisonnent des exemples de haine et d’indifférence. Pourtant, certaines histoires ont encore cette capacité de toucher les cœurs. C'est le cas de celle d'Olivier Martin et de sa conjointe, Mélanie Langlais.

Ce couple reconnu pour son implication bénévole à la culture d'ici vit des moments plus difficiles. Olivier, qui combat un cancer depuis 2016 est affaibli par la maladie. Son corps ne répond plus au traitement. Incapable de travailler, le stress financier est une pression inutile.

L'énergie requise pour combattre la maladie ne peut être gaspillée et c'est dans cette optique qu'une amie du couple, Anacha Rousseau, a mis en place une levée de fond sur la plateforme GoFundMe. La réponse, éblouissante, prend ici la forme d'une formidable vague d'amour pour Olivier et Mélanie.

«Nous souhaitons permettre à Olivier et sa conjointe Mélanie Langlais de profiter pleinement de moments en famille avec leur fils, et ce, sans devoir gérer un stress financier en plus de la maladie», a écrit l'organisatrice de la levée de fonds.

L'objectif de 20 000 $ a été atteint en moins d’une semaine. La somme amassée dépasse aujourd'hui 33 000$.

«Il est difficile de témoigner de la reconnaissance immense qui nous habite devant un tel déploiement de générosité. Même si, ici, l’argent ne guérit rien, il permet toutefois d’adoucir considérablement nos vies, notre quotidien, nos douleurs. Dire simplement merci nous semble bien banal, mais c’est tout ce que nous avons; alors, du plus profond de nos cœurs: merci», a souligné Olivier Martin.

Au printemps dernier, l'auteur-compositeur-interprète louperivois lançait l'album de musique «Coup de barre». Lors de la rencontre avec Info Dimanche, l'artiste avait insisté pour ne pas mettre l'accent sur sa santé. Olivier se voulait tourné vers le moment présent, bordé entre son amoureuse Mélanie et son fils Thomélé, sa musique comme une couverture réconfortante.

La musique chez les Martin-Langlais parfume l’air comme les lilas en fleurs marquent l’arrivée du printemps. Cette campagne, si elle ne prolonge pas les saisons, leur permettra au moins de vivre au présent.

>> AUSSI À LIRE : Le coup de barre et les mots qui tremblent d'Olivier Martin

>> POUR DONNER : En soutien pour Olivier Martin & Mélanie Langlais